کاظمی: نقشه راه خودمراقبتی و کنترل خشم دانش آموزان ترسیم شده است+ فیلم

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص برنامه های پرورشی جهت رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان، گفت: ما در حوزه پرورشی چند کار مهم را دنبال کردیم. نخست تلاش کردیم فعالیت‌های پرورشی را مبتنی بر فعالیت‌های مدرسه‌ای تعریف کنیم، تا بتوانیم ضریب پوشش فعالیت‌های پرورشی را افزایش دهیم.

وی افزود: دو محور اصلی فعالیت‌های پرورشی ما نماز و قرآن است. در کنار این دو محور، تقویت هویت ملی و دینی نیز از مهم‌ترین برنامه‌های ما به شمار می‌رود. همچنین در مدارس دو موقعیت مهم برای فعالیت‌های پرورشی داریم؛ یکی مراسم صبحگاه مدارس است که دستورالعمل ویژه‌ای برای برگزاری کیفی آن به استان‌ها ارسال کرده‌ایم. این دستورالعمل شامل حداقل ۱۰ تا ۱۵ بند و فعالیت پیشنهادی برای صبحگاه مدارس است.

بخش زیادی از فعالیت‌های پرورشی بر مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی متمرکز است

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: خارج از محیط مدرسه نیز فعالیت‌های فوق‌برنامه را دنبال می‌کنیم. دامنه فعالیت‌های فوق‌برنامه پرورشی بسیار گسترده است که یکی از بخش‌های مهم آن در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی قرار دارد. بخش زیادی از فعالیت‌های ما در این زمینه بر مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی متمرکز است؛ مهارت‌هایی که مرتبط با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، خودمراقبتی و کنترل خشم هستند.

وی تاکید کرد: برای این موضوع نقشه راهی در سامانه «نماد» ترسیم کرده‌ایم؛ سامانه‌ای که نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان را پشتیبانی می‌کند و یکی از محورهای مهم برنامه‌های ماست. اردوهای دانش‌آموزی نیز از مهم‌ترین برنامه‌های ما محسوب می‌شود. اردوهای پیشرفت و بازدید از توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف در همین راستا طراحی شده است. همچنین ۲۰ محصول مرتبط با جنگ ۱۲ روزه آماده کرده‌ایم که به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های هسته‌ای، موشکی، آشنایی با فرماندهان شهید و دانشمندان هسته‌ای کشور مربوط می‌شود و شامل بخش‌های مختلفی است.