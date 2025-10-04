عارف: جنگ ۱۲ روزه، نبرد عِلم با عِلم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در دیدار با جمعی از اساتید رشته الکترونیک دانشگاهها با بیان اینکه نقش دانشگاهها در چهار دهه گذشته با وجود مشکلات و گرفتاریها بیبدیل بوده است، تاکید کرد: حقوق و دستمزد اساتید و استادیاران با توجه به نقش مهم آنان در توسعه علم و فناوری در کشور کافی نیست و دولت چهاردهم ساماندهی به وضعیت معیشتی آنان را وظیفه خود میداند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به برخی رویکردها و دیدگاهها نادرست نسبت به رشتههای فنی مهندسی در توجه صرف به بخشی از قابلیتهای این رشتهها در اوایل دهه ۶۰، افزود: در دهههای میانی انقلاب اسلامی به نقش دانشگاهها در توسعه علم و فناوری و برخی رشتهها همانند میکروالکترونیک و الکترونیک توجه بیشتری شد.
وی با بیان اینکه استکبار جهانی و دشمنان به دلیل شعارها و هویت انقلاب اسلامی و همچنین به خطر انداختن منافع آنان در دنیا در طول دهههای گذشته با انقلاب اسلامی دشمنی داشتند و علیه جمهوری اسلامی ایران توطئه می کنند، افزود: جنگ ۱۲ روزه دستاوردهای ارزشمندی برای کشور داشت که این جنگ تحمیلی، نبرد عِلم با علم بود و در بخشهایی دست برتر داشتیم که به علم و فناوری اهمیت داده شد. در دنیای امروز علم و فناوری به ویژه فناوریهای پیشرفته و هایتک در تمامی زمینهها حرف اول و آخر را میزند.
جبهه ظلم اقدامات خود را علیه جمهوری اسلامی ایران در میدان آغاز کرد
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه با دو قطبی انقلاب اسلامی و تفکر صهیونی که بیانگر حق علیه باطل و مظلوم در برابر ظالم است، روبرو هستیم، تصریح کرد: جبهه ظلم اقدامات خود را علیه جمهوری اسلامی ایران در میدان آغاز کرد که باید آمادگیهای لازم را در برابر آنان داشته باشیم.
عارف با تاکید بر تقویت تواناییهای کشور در فناوریهای نرم با توجه به نیروی انسانی تحصیل کرده و جوانان نخبه نسبت به فناوریهای کلاسیک، بیان کرد: کشور در فناوریهای هایتک فعالیتهای خود را از دهه ۸۰ آغاز کرد که به وضعیت پایداری رسیدیم و فناوری نانو نمونه و تجربه موفق این نگاه بود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید در فناوریهای پیشرفته به هدفگذاری جایگاه اول منطقه در سند چشمانداز برسیم، خاطرنشان کرد: مزیت کشور نیروی انسانی و جوانان تحصیل کرده و نه منابع زیرزمینی است چرا که جنگ امروز و وزنکشیهای کشورها نسبت به یکدیگر در دنیا بر اساس قدرت نرم است. باید جایگاه صنعت الکترونیک و میکرو الکترونیک کشور در این آوردگاه مشخص شود.
باید از عِلم عذرخواهی کنیم
عارف ادامه داد: باید از عِلم عذرخواهی کنیم چراکه غلط سیاستگذاری کردیم و این نگاه در برخی از اسناد و تهیه نقشه علمی کشور که رویکردهای سلیقهای بر آن حاکم بود، نیز گنجانده شد. باید غفلتها از توسعه صنعت الکترونیک جبران شود چون راهی جز این نداریم و شاید در ۵ ماه قبل کسی در کشور اهمیت رشته الکترونیک و میکرو الکترونیک باوری نداشت اما بعد از جنگ ۱۲ روزه اهمیت توجه به این رشته بیش از گذشته مشخص و نمایان شد.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: امروز کشور نیاز به تحول و جهشی در تفکر علمی دارد که باید بر روی توسعه فناوریهای پیشرفته سرمایهگذاری کنیم و دانشجویان و نخبگان فعال در این صنعت نسبت به وضعیت معیشتی خود آرامش خاطر داشته باشند.
وی افزود: با توجه به رویکردهای رئیسجمهور و دولت چهاردهم نسبت به علم و فناوری، با مناسبترین شرایط برای پیشرفت در این حوزه روبرو هستیم.
راهبرد اساسی کشور فناوریهای نوین است
عارف با تاکید بر اینکه دانشگاهیان باید بیش از گذشته میدانداری و پیشتازی کنند، بیان کرد: اولویت دهه ۶۰ تربیت نیروی انسانی بود اما امروز راهبرد اساسی کشور فناوریهای نوین است و دانشگاهها باید با تغییر رویکرد و دیدگاه از آموزشهای کلاسیک به دانشگاههای نسل ۳ و ۴ حرکت کنند تا بتوانیم به نیازهای کشور پاسخ دهیم.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به برنامهریزی و طرح جامع دولت در توجه و پیشرفت صنعت الکترونیک و میکروالکترونیک تاکید کرد: صنعت الکترونیک و میکروالکترونیک یکی از بخشهای مهمی است که باید برای رفع نیازهای راهبردی و همچنین نیل به هدفگذاریهای سند چشمانداز توجه بیشتری نسبت به گذشته شود.
عارف از اساتید رشته الکترونیک خواست در کنار پیگیری برنامهها و طرحهای تحقیقاتی، پیشنهادات، راهکارها و سازوکارهای لازم در توسعه فناوریهای الکترونیک و میکروالکترونیک را ارائه کنند.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: باید یک فضای همکاری، همراهی و وفاق در جامعه دانشگاهی کشور شکل گیرد تا با تعامل اساتید و دانشجویان از رشته های مختلف و با رویکرد میان رشتهای، تمامی تحقیقات دانشگاهی در قالب پاسخگویی به نیازها و عملگرایی محقق شود.
وی افزود: بر اساس تجربه نانو، در زمینه هوش مصنوعی به این نتیجه رسیدیم که باید یک ستاد راهبردی بدون دخالت در امور اجرایی و تنها به عنوان یک نهاد حمایت کننده محض با تقسیم کار ملی و حضور و توافق همه دانشگاهیان و نخبگان شکل گیرد تا دانشگاهها در زمینه هوش مصنوعی میدانداری کنند و وظیفه دولت حمایت است. تاکنون در دولت دو ستاد در زمینههای فناوریهای پیشرفته تشکیل شده است که دبیر این ستادها به عهده معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور و ریاست آنها به عهده رئیسجمهوری و یا معاون اول رئیسجمهور گذاشته شده است که این نشانگر اهمیت و توجه دولت به فناوریهای پیشرفته است.
عارف با تاکید بر اینکه زمینه و شرایط جبران عقبماندگیها در فناوریهای پیشرفته کاملاً آماده و فراهم است، ادامه داد: برنامهریزی دولت در تشکیل ستادهای مختلف در حوزه علم و فناوری به گونهای است که با تغییرات مدیریتی در کشور، ضربه و آسیبی به این ستادها وارد نشود و به صورت اصولی وعلمی بر روی این مسائل کار کنیم.
معاون اول رئیسجمهور اهمیت همکاریهای بینالمللی و منطقهای در زمینه فناوریها را خاطرنشان ساخت و گفت: دولت آماده هرگونه فراهم آوردن شرایط همکاری بخش دانشگاهی کشور در زمینه افزایش ارتباطات علمی با کشورهای منطقه از جمله اتحادیه اوراسیا با توجه به اعلام آمادگی این کشور برای همکاریهای علمی با جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین در این نشست پس از ارائه گزارشی از وضعیت جهانی صنعت الکترونیک، بر ضرورت تمرکز بر پروژههای مطالعاتی و کاربردی این حوزه و فراهم آمدن شرایط فعالیت و امکانات تحقیقاتی تاکید شد. در ادامه نیز اساتید رشته صنعت الکترونیک در راستای تهیه یک برنامه منسجم همراه با اهداف روشن و مدیریت واحد برای تحول اساسی در صنعت الکترونیک در بخش های مختلف نظرات و دیدگاههای خود را مطرح کردند.
