به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۴ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، اظهار کرد: عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظارت بر زیرمجموعههای خود مطلوب نیست.
وی ادامه داد: برای مثال، شاهد حضور افراد فاقد صلاحیت در بخش مدیریت شرکت هواپیمایی آسمان هستیم و این شرکت هواپیمایی با باندبازی و لابی بازی اداره میشود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در شرایطی که شرکت هواپیمایی آسمان فقط یک هواپیمای فعال دارد، به ۲۵۰۰ نفر حقوق پرداخت میکند؛ فقط در یکی از شهرستانهای مراکز یک استان، ۵۰۰ نفر هر روز صبح کارت ورود میزنند و عصر کارت خروج میزنند و اصلاً کار نمیکنند.
خضریان بیان کرد: این وضعیت به این دلیل ایجاد شده است که آقایان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای اینکه حقوق بازنشستگان و کارگران را به درستی پرداخت کنند، لابیبازی و کار سیاسی میکنند.
