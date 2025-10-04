مومنی : پلیس بازوی اجرایی اقتدار ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور در پیامی، با تبریک هفته فراجا، پلیس را بازوی اجرایی اقتدار ملی بیان کرد که همواره نقش بیبدیلی در حفظ نظم و انضباط اجتماعی و صیانت از امنیت عمومی ایفا کرده است.
متن پیام مومنی جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در فراجا به این شرح است:
هفته انتظامی، فرصتی مغتنم برای تجلیل از مجاهدتها و ایثارگریهای زنان و مردانی است که با تکیه بر ایمان و مسئولیتپذیری، پرچمدار نظم، امنیت و قانونمداری در سراسر کشور هستند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان بازوی اجرایی اقتدار ملی و ستون فقرات نظم اجتماعی، همواره نقش بیبدیلی در حفظ نظم وانضباط اجتماعی و صیانت از امنیت عمومی از مرز تا مرکز ایفا کرده است.
امروز بیش از هر زمان دیگری، پلیس مقتدر، مردمی، اخلاقمدار و هوشمند ما در کنار مردم، حافظ حقوق و آزادیهای مشروع آنان است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام عرصه نظم و امنیت بویژه شهدای جان برکف دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر و آرزوی عزت روز افزون برای جانبازان عزیز، فرا رسیدن هفته انتظامی را به فرمانده، معاونان، افسران، درجهداران و سربازان خدوم فراجا تبریک عرض نموده، توفیقات روزافزون ایشان را از درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.
