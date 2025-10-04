نگاه متفاوت تل آویو و ترامپ به بیانیه حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، رسانه های صهیونیستی به نقل از مسئولان ارشد اسرائیلی که در نشست شب گذشته بنیامین نتانیاهو با مقامات ارشد حضور داشتند اعلام کردند که این رژیم بیانیه حماس را به معنای موافقت با طرح رئیس جمهور امریکا درباره غزه تلقی نکرده است.

این مسئولان اسرائیلی اعلام کردند: برداشت تل آویو از بیانیه شب گذشته حماس، مانند برداشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیست که بیانیه حماس را نشانه پذیرفتن طرح خود برای توقف جنگ در غزه تلقی کرد و از آمادگی حماس برای صلح دائم سخن گفت و از اسرائیل خواست فورا بمباران غزه را متوقف کند.

رادیو ارتش اسرائیل به نقل از مسئولان اسرائیلی آورده است: ترامپ گزینه‌ای برای اسرائیل باقی نگذاشت جز این که بیانیه حماس را موافقت با گفتگو تلقی کند. تکلیف این ماجرا ظرف روزهای آینده مشخص خواهد شد به این صورت که یا مذاکرات به سرانجام خواهد رسید و آزادی اسیران شروع خواهد شد یا این که درگیری شدیدی از سر گرفته خواهد شد.

جنبش حماس شامگاه جمعه اعلام کرد که پاسخ خود به طرح رئیس جمهور آمریکا برای توقف جنگ در غزه را به میانجی‌ها تحویل داده است.