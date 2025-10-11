افزایش ذخیره سازی ۱.۵میلیارد متر مکعبی میدان گازی سراجه تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام میرزایی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از نهاییشدن طرح توسعه ذخیرهسازی گاز سراجه قم تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این پروژه، نقشی راهبردی در تأمین پایدار گاز کشور در فصول سرد ایفا خواهد کرد. وی همچنین از اجرای بیش از ۹۰۰ کیلومتر خط لوله جدید انتقال گاز در کشور و بهرهبرداری از سه ایستگاه تقویت فشار با هشت توربوکمپرسور تا پایان سال آینده خبر داد.
افزایش ظرفیت ذخیرهسازی گاز سراجه به ۱.۵ میلیارد مترمکعب
طرح توسعه تاسیسات ذخیرهسازی سراجه قم (فاز ۲) با هدف افزایش ظرفیت از یک میلیارد به یکونیم میلیارد مترمکعب در سال طراحی شده است. بخش بالادست پروژه در حال تکمیل است و بخش پاییندست تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری خواهد رسید.
پشتیبانی از پیک مصرف و تقویت امنیت انرژی کشوربه گفته میرزایی، مأموریت اصلی پروژههای ذخیرهسازی، ایجاد توازن در شبکه مصرف است؛ بهگونهای که در ماههای عادی گاز در مخازن ذخیره و در فصل سرما مجدداً به شبکه تزریق میشود.اجرای ۹۴۸ کیلومتر خطوط انتقال جدید تا پایان ۱۴۰۴در حال حاضر، ۳۱۰۰ کیلومتر خط انتقال گاز برای اجرا به شرکت مهندسی و توسعه گاز ابلاغ شده که از این میزان، ۹۴۸ کیلومتر تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری خواهد رسید.
تاکنون ۱۵۵ کیلومتر خطوط انتقال بهرهبرداری شده و بیش از ۵۰۰ کیلومتر دیگر در مرحله ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی قرار دارد.
پروژههای فعال در اقصا نقاط کشور
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز گفت: پروژههای ما در اقصا نقاط کشور در چندین مشغول بهکار هستند. همچنین خطوط مهمی مانند “رشت – چلوند”، “نور – کلارآباد” و “اردبیل – چلوند” در آستانه بهرهبرداری قرار دارند.
سه ایستگاه تقویت فشار با هشت توربوکمپرسور در مسیر بهرهبرداری بر اساس محاسبات هیدرولیکی، هر ۱۰۰ تا ۱۱۰ کیلومتر خط انتقال نیازمند یک ایستگاه تقویت فشار است.
میرزایی اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۴، سه ایستگاه تقویت فشار با هشت واحد توربوکمپرسور به بهرهبرداری خواهد رسید تا پایداری شبکه انتقال افزایش یابد.»تقویت مسیرهای شمال و شمالغرب کشور
وی با اشاره به اهمیت خطوط گاز در شمال کشور گفت: خط نهم انتقال برای تقویت جریان گاز از جنوب به شمال تعریف شده و خطوط رشت–چلوند، چلوند - اردبیل و نور- کلارآباد نیز با هدف تقویت انتقال در شمال و شمالغرب در مراحل پایانی اجرایی است.مهندسی و توسعه گاز ایران؛ بازوی اجرایی توسعه زیرساخت گاز کشور
میرزایی با تأکید بر نقش شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در زنجیره ارزش گاز گفت: «ما بازوی اجرایی شرکت ملی گاز در توسعه زیرساختهای شبکه انتقال انرژی هستیم و پروژههایمان از طراحی تا اجرا، بر پایه نیازهای شبکه انتقال و تحلیلهای دیسپچینگ ملی گاز تعریف میشود.»
