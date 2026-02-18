به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، بهنام میرزایی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به ثبت رکورد بهرهبرداری بیش از ۸۰۰ کیلومتر خطوط لوله حیاتی گاز در سالجاری، گفت: زیرساختهای انرژی کشور وارد مرحلهای تازه از پایداری شده است.
وی افزود: در دهه فجر امسال ۳۱۰ کیلومتر از پروژه خط انتقال گاز اهواز - کوهدشت به بهرهبرداری رسید که این امر تأثیر مهمی در پایداری تأمین انرژی در کریدور غرب کشور دارد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران خط انتقال گاز رشت - چلوند را دیگر پروژهای نام برد که بهرهبرداری شده است و ادامه داد: این پروژه به طول ۱۵۱ کیلومتر با هدف افزایش ایمنی و پایداری انتقال گاز در استانهای گیلان و اردبیل اجرا شد تا سبب پایداری در تأمین گاز استان اردبیل و استانهای همجوار شود.
وی درباره آثار بهرهبرداری از خط انتقال گاز چلوند - اردبیل در توسعه و شکوفایی شمال غرب کشور، گفت: این خط انتقال گاز به طول ۵۵ کیلومتر افزون بر تأمین پایدار گاز این استان، زیرساخت انرژی مورد نیاز گلخانهها و صنایع کشاورزی شمالغرب کشور را فراهم کرده است.
میرزایی در تشریح دیگر پروژههای راهبردی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در شمال کشور، افزود: پروژه خطوط لوله انتقال گاز نور - کلارآباد به طول ۷۸ کیلومتر، سبب پایداری و تأمین نیاز گاز طبیعی صنایع، نیروگاهها و مصرفکنندگان خانگی غرب مازندران شده است.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، از پروژه خط لوله تغذیه گاز پلور - وانا بهعنوان دیگر طرح این شرکت در شمال کشور یاد و بیان کرد: این پروژه ۲۲ کیلومتری با وجود شرایط بسیار سخت جغرافیایی و اقلیمی، با هدف توسعه شبکه گاز شمال کشور به بهرهبرداری رسید.
افزایش ظرفیت انتقال گاز
میرزایی از بهرهبرداری از چند تأسیسات تقویت فشار گاز به همت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران خبر داد و گفت: در بخش مرکزی کشور، تأسیسات تقویت فشار گاز دهشیر در استان یزد با موفقیت به بهرهبرداری رسید و ایستگاه تقویت فشار گاز اردستان نیز بهزودی عملیاتی میشود. با تکمیل این دو ایستگاه، زنجیره تقویت فشار در مسیر خط هشتم سراسری کامل شده و ظرفیت انتقال گاز این مسیر به روزانه ۱۱۰ میلیون مترمکعب میرسد.
وی با اشاره به اینکه تأسیسات تقویت فشار گاز شهید اخلاقی (برازجان ۶) در استان بوشهر نیز با تلاش شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران عملیاتی شده است، ادامه داد: این تأسیسات با ظرفیت روزانه ۱۰۷ میلیون مترمکعب گاز و بهرهگیری از توربوکمپرسورها، تجهیزات و سیستم کنترل ساخت داخل، تأثیری قابلتوجه در تقویت شبکه سراسری گاز دارد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با بیان اینکه تأسیسات تقویت فشار گاز شهید باقری (خورموج ۶) با ظرفیت انتقال روزانه ۱۱۰ میلیون مترمکعب گاز نیز عملیاتی شده است، افزود: این تأسیسات در استان بوشهر روی مسیر خط لوله ششم سراسری گاز شده و با توربوکمپرسورهای ایرانی فعال و یک دستگاه رزرو، اطمینان از پایداری شبکه انتقال را به ارمغان آورده است.
توزیع عادلانه انرژی گاز
میرزایی در تبیین تأثیرات پروژههای بهرهبرداری شده در جنوب ایران، تأکید کرد: با تزریق گاز به خط لوله میناب - سیریک به طول ۱۲۰ کیلومتر، صنایع شرق استان هرمزگان از نعمت پایدار گاز بهرهمند شدهاند. گازرسانی به شهرها، روستاها و صنایع شهرهای میناب، سیریک و منطقه صنعتی گروک و نیروگاه برق کوهستک از دیگر مواهب اجرای گستره میناب - سیریک است.
وی با اعلام اینکه خط لوله بهبهان - گچساران نیز به طول ۶۱ کیلومتر به شبکه گاز پیوسته است، بیان کرد: با بهرهبرداری از این پروژه، امکان گازرسانی پایدار به مناطق مسکونی و صنعتی فراهم و زمینه توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در جنوب غرب کشور بیش از پیش مهیا شده است.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در تشریح طرحهای جنوب شرق کشور گفت: با اجرای خط لوله پالیزان - پسکوه - سوران - زابلی به طول ۱۵۴ کیلومتر، شهرهای سراوان، هیدوج و جالق نیز از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند؛ اقدامی که برای ارتقای عدالت در توزیع انرژی و توسعه پایدار و افزایش رفاه ساکنان منطقههای مرزی انجام گرفت.
آغاز عملیات اجرایی چند طرح راهبردی
میرزایی در تشریح پروژههایی که عملیات اجرایی آنها در دهه مبارک فجر آغاز شده است، افزود: پروژه راهبردی ساخت خط لوله انتقال گاز پلکله - دهق بهعنوان بخشی از خط دهم سراسری گاز، پروژهای است که با بهرهبرداری از آن، ظرفیت انتقال روزانه گاز ایران به سقف یک میلیارد مترمکعب نزدیکتر شده و پایداری شبکه سراسری گاز در کریدور مرکزی کشور بهطور محسوسی افزایش مییابد.
وی از آغاز اجرای «طرح ملی اندازهگیری مصرف گاز» در ۲۱ نقطه خبر داد و تصریح کرد: بر اساس این طرح، مقدار مصرف در مبادی تولید، مصرف و صادرات بهصورت دقیق پایش میشود.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ادامه داد: طرح ملی میترینگ، زیرساخت مدیریت انرژی در مبادلات گاز است؛ جایی که پایش دادههای نقاط مبادلاتی از لحاظ کمّی و کیفی، مبنای مدیریت دیسپچینگ ملی، تحلیل در مرکز داده نفت و تسویههای مالی و قراردادی میان تولیدکنندگان و دریافتکنندگان خوراک میشود.
میرزایی با اشاره به اجرای طرح ذخیرهسازی در گنبدهای نمکی نصرآباد کاشان برای نخستین بار در کشور، گفت: با توجه به اهمیت ذخیرهسازی گاز طبیعی و کاهش ناترازی فصلی، فاز نخست طرح ذخیرهسازی گاز در ساختار نمکی نصرآباد کاشان آغاز میشود.
وی با بیان اینکه مطالعات اولیه نشاندهنده ظرفیت حدود ۵۵۰ میلیون مترمکعبی این مخزن است، افزود: عملیات حفاری چاهها و ساخت جادههای دسترسی به این مخزن در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با یادآوری اینکه مرکز بهرهبرداری خط لوله ساری که در محدوده منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ساخته شده، دارای ساختمانها و سکوهای متعدد است، بیان کرد: فضای اداری و اقامتی و تأسیسات جانبی هم احداث شده است که بر این اساس، افزایش پایداری شرایط اضطراری عملیاتی خطوط لوله گاز در شمال و شمالشرق را تضمین میکند.
میرزایی با تأکید بر اینکه نتیجه این پروژهها به روشنی در زندگی مردم قابل مشاهده است، گفت: از پایداری شبکه و تقویت صنایع گرفته تا رفاه اجتماعی و امنیت انرژی؛ این دستاوردها نشان میدهد که سرمایهگذاری ملی صنعت گاز به ثمر نشسته و در خدمت مردم قرار گرفته است.
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