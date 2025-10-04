به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور عصر شنبه در نشست با رئیس آموزش و پرورش خارگ با اشاره به نقش آموزش در آینده توسعهای جزیره اظهار داشت: کیفیت آموزش مهمترین سرمایهگذاری برای آینده جزیره خارگ است و همه ظرفیتهای موجود باید در این مسیر بهکار گرفته شود.
وی افزود: ارتقای زیرساختهای آموزشی، تجهیز مدارس و فراهمسازی محیطی مناسب برای یادگیری، زمینهساز پرورش نسل توانمند و خلاق خواهد بود.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: آموزش و پرورش زیربنای پیشرفت جامعه است و توسعه متوازن آن نیازمند همکاری همه دستگاهها، صنایع مستقر در جزیره و همراهی مردم خواهد بود.
