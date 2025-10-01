به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتیزاده صبح چهارشنبه در نشست با مسئولان پتروشیمی با تأکید بر نقش صنایع نفت و پتروشیمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جزیره اظهار کرد: همکاری مشترک در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و خدمات عمومی میتواند به ارتقای سطح زندگی مردم و بهبود زیرساختهای منطقه کمک کند.
وی با اشاره به جایگاه روابط عمومی در ایجاد ارتباط سازنده میان صنعت و جامعه محلی خاطرنشان کرد: ارتباطات شفاف و مسئولانه، زمینهساز افزایش اعتماد عمومی و تقویت همبستگی اجتماعی خواهد بود.
مدیر عملیات عمومی خارگ همچنین بر ضرورت استمرار اینگونه نشستها تأکید کرد و افزود: بهرهگیری از ظرفیتهای پتروشیمی خارگ در کنار حمایت دستگاههای اجرایی، مسیر توسعه پایدار جزیره را هموار میسازد.
