تأکید بخشدار خارگ بر تعامل در حوزه دریایی و مسافری

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور عصر چهارشنبه در نشست مشترک با مسئولان گارد بندر و مرزبانی خارگ، ضمن تقدیر از خدمات این مجموعه‌ها در حوزه‌های مختلف، بر لزوم تداوم تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و مسافران تأکید کرد.

حسین‌پور اظهار داشت: جزیره خارگ به‌عنوان یکی از نقاط مهم استان بوشهر در زمینه فعالیت‌های دریایی، نیازمند هماهنگی مستمر بین مجموعه‌های مرتبط است تا خدمات با کیفیت و منظم‌تری به مردم ارائه شود.

وی افزود: رویکرد بخشداری ویژه خارگ، حمایت از تعامل سازنده و برنامه‌ریزی مشترک میان نهادهای فعال در حوزه دریایی است تا زمینه تسهیل امور مسافری و ارتقای سطح خدمات فراهم شود.

بخشدار ویژه خارگ ضمن قدردانی از تلاش‌های گارد بندر و مرزبانی، بر استمرار ارتباط نزدیک و مشورت‌های دوره‌ای برای بهبود روند کارها تأکید کرد.