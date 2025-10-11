نوسازی سالن فرودگاه شهدای خارگ به ۶۷ درصد پیشرفت رسید

نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پروژه نوسازی سالن فرودگاه شهدای خارگ با ۶۷ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و با تلاش شبانه‌روزی مجموعه مدیریت عملیات عمومی خارگ، روند کار به‌صورت مستمر در حال پیگیری است.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، ارتقای سطح خدمات فرودگاهی، بهبود شرایط رفاهی مسافران و افزایش کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقلی جزیره خارگ است.

حسین‌پور تصریح کرد: عملیات اجرایی شامل بازسازی کامل فضای داخلی سالن، نوسازی تأسیسات برقی و مکانیکی، بهسازی سیستم تهویه، و ارتقای تجهیزات ایمنی و رفاهی فرودگاه است.

بخشدار ویژه خارگ در پایان خاطرنشان کرد: با تکمیل این پروژه، شاهد تحولی مثبت در خدمات فرودگاهی جزیره خواهیم بود که نقش مهمی در توسعه اقتصادی، گردشگری و پشتیبانی از فعالیت‌های حیاتی این جزیره خواهد داشت.