همدلی و مشارکت اجتماعی رمز توسعه پایدار جزیره خارگ است

محمدرضا دشتی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن هفته وحدت، بر اهمیت تقویت انسجام اجتماعی و همکاری مشترک مردم و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: جزیره خارگ با برخورداری از ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی، الگوی همبستگی و همکاری در کشور است.

مدیر عملیات عمومی خارگ اظهار داشت: خارگ علاوه بر جایگاه استراتژیک در حوزه انرژی، در زمینه همدلی اجتماعی و مشارکت مردمی نیز سرآمد است. مردم این جزیره در کنار یکدیگر، فارغ از تفاوت‌های مذهبی یا فرهنگی، همواره با همدلی مسیر توسعه و پیشرفت را هموار کرده‌اند.

وی افزود: هفته وحدت بهترین فرصت برای نمایش این همبستگی است. در خارگ، اهل سنت و شیعه در همه صحنه‌ها در کنار یکدیگر قرار دارند؛ از فعالیت‌های اجتماعی گرفته تا مشارکت در برنامه‌های فرهنگی و ملی.

مدیر عملیات عمومی خارگ با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود خدمات عمومی در جزیره خاطرنشان کرد: با همراهی مردم و حمایت نهادهای اجرایی، پروژه‌های متعددی در حوزه زیرساختی، فرهنگی و اجتماعی در حال اجراست که می‌تواند رفاه و کیفیت زندگی مردم خارگ را ارتقا دهد.

دشتی‌زاده ادامه داد: آنچه در خارگ مشهود است، سرمایه اجتماعی ارزشمندی است که بر پایه وحدت و همدلی بنا شده است. بدون تردید این سرمایه بزرگ‌ترین پشتوانه برای توسعه پایدار و عبور از چالش‌ها خواهد بود.