فرماندار آستارا: زلزله صبح امروز خسارتی نداشت

آستارا - فرماندار آستارا گفت: زلزله صبح امروز در عمق ۱۰ کیلومتری دریای خزر در نزدیکی این شهرستان رخ داد اما خوشبختانه خسارات مالی و جانی نداشت.

علی درمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بررسی های صورت گرفته زلزله صبح امروز یکشنبه که در دریای خزر به وقوع پیوست و در شهرستان آستارا نیز احساس شد خسارات مالی و تلفات جانی درپی نداشت.

وی افزود: تیم های ارزیاب و امدادگران هلال احمر در مناطق شهری و روستایی شهرستان آستارا و شهر لوندویل مستقر هستند و با بررسی های انجام شده توسط آنها و گزارش های واصله هیچ گونه خسارات و آسیبی نداشتیم.

فرماندار شهرستان آستارا ادامه داد: مسئولان مربوطه و امدادگران هلال احمر در آماده باش کامل هستند تا در صورت اعلام گزارشی مبنی بر بروز خسارات و یا آسیب اقدامات لازم را در سریع ترین زمان انجام دهند.

زمین لرزه ای در ساعت ۵ و ۶ دقیقه و ۱۹ ثانیه صبح یکشنبه در دریای خزر حوالی آستارا به طول جغرافیایی ۴۹.۰۹ و عرض جغرافیایی ۳۸.۷۲ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست و در کل شهرستان آستارا احساس شد.

