۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

دو زمین‌لرزه پیاپی حوالی سومار را لرزاند

کرمانشاه - دو زمین‌لرزه پیاپی به بزرگی ۳.۸ و ۴.۳ ریشتر ظهر امروز حوالی سومار در استان کرمانشاه را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین زمین‌لرزه ساعت ۱۲:۰۷:۰۶ ظهر امروز جمعه اول اسفند ۱۴۰۴ در عراق و حوالی سومار (استان کرمانشاه) به وقوع پیوست که بزرگی آن ۳.۸ ریشتر ثبت شد.

بر اساس گزارش مقدماتی، رومرکز این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۴۵.۳ و عرض جغرافیایی ۳۳.۸ و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین قرار داشته است. این زمین‌لرزه در فاصله ۳۲ کیلومتری سومار، ۶۸ کیلومتری گیلانغرب (استان کرمانشاه) و ۸۲ کیلومتری زرنه (استان ایلام) رخ داده است.

دقایقی بعد، دومین زمین‌لرزه با بزرگی ۴.۳ ریشتر در ساعت ۱۲:۱۶:۰۱ همان روز، بار دیگر عراق و حوالی سومار (استان کرمانشاه) را لرزاند.

طبق این گزارش، موقعیت جغرافیایی زمین‌لرزه دوم در طول ۴۵.۲۸ و عرض ۳۳.۸۷ و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است. این زمین‌لرزه در فاصله ۳۳ کیلومتری سومار، ۶۶ کیلومتری گیلانغرب و ۷۷ کیلومتری قصرشیرین (استان کرمانشاه) به وقوع پیوسته است.

همچنین نزدیک‌ترین مراکز استان به محل وقوع این زمین‌لرزه‌ها، ایلام در فاصله ۱۰۴ و ۱۰۸ کیلومتری و کرمانشاه در فاصله ۱۷۵ کیلومتری اعلام شده‌اند.

کد خبر 6754376

