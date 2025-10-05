آستارا لرزید

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر در دریای خزر و در نزدیکی شهرستان آستارا در استان گیلان رخ داده است.

این زمین‌لرزه صبح امروز به وقت محلی در عمق ۱۰ کیلومتری زمین روی داد.

طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی کانون زمین‌لرزه به ترتیب ۴۹.۰۹ و ۳۸.۷۲ گزارش شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین‌لرزه عبارتند از: ۳۸ کیلومتری آستارا (گیلان)، ۴۹ کیلومتری لوندویل (گیلان) و ۶۱ کیلومتری نمین (اردبیل). همچنین، مرکز استان‌های اردبیل و رشت به ترتیب در فاصله ۸۶ و ۱۶۶ کیلومتری این منطقه قرار دارند.

مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران تأکید کرده است که این زمین‌لرزه در عمق کم زمین رخ داده و احتمال احساس شدن آن در مناطق نزدیک وجود دارد.