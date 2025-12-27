مدیرکل مدیریت بحران کرمانشاه: زلزله ۳.۴ ریشتری سرپل ذهاب خسارتی نداشت

علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از وقوع این زلزله، بررسی‌های اولیه از سوی دستگاه‌های مسئول انجام شد و بر اساس گزارش فرماندار سرپل ذهاب، خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه گزارش نشده است.

وی افزود: طبق اطلاعات ثبت‌شده در مراکز لرزه‌نگاری، مختصات این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۴۵.۷۱ درجه و عرض جغرافیایی ۳۴.۴۴ درجه ثبت شده و عمق آن نیز ۱۰ کیلومتر بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: تیم‌های ارزیاب و دستگاه‌های امدادی در آماده‌باش قرار دارند و وضعیت منطقه به‌صورت مستمر رصد می‌شود تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام گیرد.

گفتنی است شهرستان سرپل ذهاب به دلیل قرار گرفتن در نوار زلزله‌خیز غرب کشور، همواره شاهد زمین‌لرزه‌های خفیف تا متوسط است و مدیریت بحران استان کرمانشاه بر لزوم حفظ آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی در این مناطق تأکید دارد.