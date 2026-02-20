به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز لرزه‌نگاری کشور از وقوع سومین و چهارمین زمین‌لرزه امروز جمعه اول اسفندماه ۱۴۰۴ در خاک عراق و در نزدیکی مرز ایران، حوالی شهر سومار در استان کرمانشاه خبر داد.

بر اساس گزارش‌های مقدماتی، سومین زمین‌لرزه با بزرگی ۳.۲ ریشتر در ساعت ۱۲:۱۳:۰۶ به وقت محلی رخ داد که کانون آن در عرض جغرافیایی ۳۳.۸۸ و طول جغرافیایی ۴۵.۲۹ و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.

این زمین‌لرزه در فاصله ۳۲ کیلومتری سومار، ۶۴ کیلومتری گیلانغرب و ۷۵ کیلومتری قصرشیرین به وقوع پیوسته و نزدیک‌ترین مراکز استان به محل وقوع آن، ایلام در ۱۰۷ کیلومتری و کرمانشاه در ۱۷۳ کیلومتری اعلام شده‌اند.

دقایقی بعد، چهارمین زمین‌لرزه با بزرگی ۳.۵ ریشتر در ساعت ۱۲:۳۰:۱۵ به وقت محلی در همان محدوده ثبت شد که مختصات جغرافیایی آن ۳۳.۸۷ عرض شمالی و ۴۵.۲۶ طول شرقی و عمق آن نیز ۱۰ کیلومتر گزارش شده است.

این زمین‌لرزه نیز در ۳۵ کیلومتری سومار، ۶۷ کیلومتری گیلانغرب و ۷۷ کیلومتری قصرشیرین رخ داده و نزدیک‌ترین مراکز استان به آن، ایلام در فاصله ۱۰۹ کیلومتری و کرمانشاه در فاصله ۱۷۶ کیلومتری قرار دارند.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات جانی ناشی از سومین و چهارمین زمین‌لرزه امروز حوالی سومار منتشر نشده است و وضعیت منطقه به‌صورت مستمر توسط دستگاه‌های مسئول و ستادهای مدیریت بحران در حال پایش و بررسی است.