به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اورسولا فون در لین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در هفته فناوری ایتالیا اعلام کرد این کمیسیون قوانین مذکور را در ۲۰۲۶ ارائه و بیست و هشتمین رژیم برای استارت آپ ها را خلق می کند که جایگزین بیست و هفتمین سیستم ملی جداگانه ای خواهد شد که استارتاپها در حال حاضر باید با آنها سروکار داشته باشند.
فون در لین در این باره گفت: بیشتر اوقات گسترش کسبوکار به قارهای دیگر آسانتر از توسعه آن در سراسر اروپا است. من میخواهم این وضعیت برای شما هم مانند استارتاپهای سانفرانسیسکویی که در سراسر آمریکا گسترش مییابند، صدق کند.
این ابتکار بخشی از تلاشهای گستردهتر برای تقویت اکوسیستم فناوری اروپا است که شامل صندوق چند میلیارد یورویی Scaleup Europe و استراتژی جدید «نخست هوش مصنوعی» میشود تا پذیرش هوش مصنوعی در صنایع مختلف را تسریع کند.
