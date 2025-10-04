مسافران المپیکی تکواندو ناشنوایان روی شیاپچانگ آماده سازی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، وحید عبداللهی سرمربی تیم ملی تکواندو در بخش گیوروگی از امروز (شنبه ۱۲ مهر) پنجمین مرحله تمرینات تیمش را در استان البرز آغاز کرد.

مهدی پوراسماعیل (وزن ۵۸- کیلوگرم)، وحید زینلی (وزن ۶۸ کیلوگرم)، علیرضا شریفی منش (وزن ۸۰ کیلوگرم) و بهزاد امیری (وزن ۸۰+ کیلوگرم) ملی پوشان المپیکی تکواندو ناشنوایان هستند که همچون اردوی قبل در این اردو نیز حضور دارند. این تکواندوکاران روز گذشته وارد محل اردو شدند و قرار است تا ۳۰ مهر پیگیر تمرینات شان در این مرحله باشند.

سعید رمضانی و علیرضا درویش پور (مربیان گیوروگی) هستند که وحید عبداللهی را در امر آماده سازی تکواندوکاران همراهی می کنند.

همزمان با آغاز پنجمین مرحله اردوی تیم ملی تکواندو در بخش گیوروگی دور جدید تمرینات تنها تکواندو کار المپیکی بخش پومسه نیز آغاز شده است. مرتضی رضا صفت چوکامی نماینده المپیکی ایران در این بخش است. او نیز روز گذشته وارد محل اردوی خود در کمپ تیم های ملی فدراسیون ورزش های ناشنوایان شد و از امروز زیر نظر مهدی صمدیان تبار دور چهارم تمریناتش را آغاز کرد. این مرحله از تمرینات تیم پومسه هم تا ۳۰ مهر ادامه خواهد داشت.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.