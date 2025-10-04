برترین دختران تکواندوکار زیر ۲۱ سال کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم و پایانی نخستین دوره از رقابت های انتخابی تیم زیر ۲۱ سال تحت عنوان جام دوستی ایران و کره جنوبی شامگاه شنبه دوازدهم مهرماه به میزبانی سالن پورشریفی شهر تبریز در آذربایجان شرقی برگزار شد.

این مسابقات با حضور ۶۳۰ تکواندوکار دختر در هشت وزن به مدت سه روز پیگیری شد که با نظارت طلعت مرادی نایب رئیس بانوان فدراسیون و همراهی مهروز ساعی سرمربی تیم ملی بانوان و همچنین با قضاوت داوران رسمی انجام گرفت.

در پایان مسابقات، تیم تهران با کسب ۶ طلا، ۳ نقره و ۷ برنز اول شده، تیم البرز با کسب یک طلا، یک نقره و چهار برنز در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم قزوین با یک طلا در جایگاه سوم و تیم مازندران نیز با کسب یک نقره و ۲ برنز جایگاه چهارم ایستادند.

گفتنی است، مبینا بخشی نژاد (قزوین) به عنوان فنی ترین بازیکن

عاطفه کشاورز (تهران) به عنوان بهترین مربی

یلدا محمدپور (آذربایجان شرقی) به عنوان بهترین داور

زهرا شهریاری (تهران) به عنوان بهترین سرپرست

زهرا احمدی (آذربایجان شرقی) به عنوان بازیکن اخلاق