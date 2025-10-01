بهبود خداداد با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: با انگیزه و انرژی بالا وارد مسابقات شدیم. هدف ما دفاع از عنوان قهرمانی فصل گذشته است و برای این موضوع همه تلاشمان را به کار میگیریم. خوشبختانه ترکیب تیم از ملیپوشان باکیفیت و بازیکنان جوان و باانگیزه تشکیل شده و امیدوارم بتوانیم در پایان فصل دوباره روی سکوی قهرمانی بایستیم.
وی درباره سطح فنی مسابقات افزود: سطح فنی لیگ امسال بسیار بالاست. بازیها به قدری نزدیک و حساس هستند که از همین حالا نمیتوان پیشبینی دقیقی داشت. تیمها پرستاره هستند و هر مسابقه شرایط خاص خودش را دارد. نمونهاش دیدار با نفت بود که با وجود بازیکنان سرشناسشان، رقابت بسیار سنگینی رقم خورد.
سرمربی تیم زاگرس جنوبی در خصوص عملکرد ملیپوشان در هفته نخست گفت: ملیپوشان نمایش خیلی خوبی داشتند. بهخصوص آریان سلیمی که مبارزاتش در سنگینوزن بسیار تماشایی بود و از لحاظ تکنیک و تاکتیک سطح بالایی داشت. این موضوع نشان میدهد ملیپوشان ما ظرفیت درخشش در میادین جهانی را دارند.
خداداد همچنین به کیفیت داوریها اشاره کرد و اظهار داشت: داوریها نسبت به سالهای قبل بسیار بهتر شده و داوران باتجربه و آمادهای انتخاب شدهاند. همین موضوع به اعتبار لیگ اضافه کرده است. از سازمان لیگ بابت مدیریت خوب و انتخاب درست داوران تشکر میکنم.
وی در پایان با اشاره به مسابقات جهانی پیشرو گفت: ماه آینده رقابتهای جهانی برگزار میشود و همه ما دعا میکنیم تیم ملی بهترین نتیجه را کسب کند. بازیکنان ما جوان اما باتجربهاند و لیاقت مدالهای رنگارنگ جهانی را دارند. انشاءالله با تلاش این بچهها بتوانیم بار دیگر برای ایران افتخارآفرینی کنیم.
نظر شما