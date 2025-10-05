آغاز انتخابات نمایشی در سوریه با حضور گسترده نیروهای امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری وابسته به رژیم تروریستی ابومحمد جولانی در سوریه از آغاز انتخابات پارلمانی در این کشور و باز شدن درب مراکز رأی گیری به روی مردم خبر داد.

این انتخابات در شرایطی برگزاری می شود که نیروهای امنیتی حضور گسترده‌ای در خیابان‌های شهرهای مختلف از جمله دمشق و درعا و حماه و لاذقیه دارند.

انتخابات پارلمانی در سوریه بعد از روی کار آمدن رژیم تروریستی جدید، نسخه کپی برداری شده از برخی رژیم‌های عربی است که در واقع با پوسته انتخابات انجام می شود و راه یافتگان به پارلمان نماینده واقعی مردم این کشور نیستند.

در این انتخابات علاوه بر محرومیت‌های عمومی برای نامزدی در انتخابات و فشارهای امنیتی و تبلیغاتی و اجتماعی گسترده برای پیروزی گروه‌های خاص در انتخابات، قوانین عجیبی نیز برای برگزاری انتخابات وضع شده است.

رژیم ابومحمد جولانی اعلام کرده که تعداد کرسی‌های مجلس نمایندگان را از ۱۵۰ به ۲۱۰ کرسی افزایش خواهد داد اما بر اساس اصلاحات جدید که در این انتخابات صورت گرفته، یک سوم عناصر راه یافته به پارلمان مستقیما از طریق جولانی انتخاب خواهند شد که به این ترتیب می‌توان گفت سیاست‌های برخاسته از این پارلمان تنها در بردارنده اهداف حاکمیت جولانی خواهد بود و منافع ملت را در نظر نخواهد داشت.

علاوه بر ۷۰ نفر از نمایندگان که به صورت مستقیم توسط جولانی انتخاب و به پارلمان راه پیدا می‌کنند، ۱۴۰ نماینده باقیمانده نیز بعد از موفقیت در انتخابات و به دست آوردن اکثریت آرا باید تایید نهاد حاکمیتی رژیم سوریه را به دست بیاورند و جولانی این اختیار را دارد که در حالت های فوق العاده و از طریق شورای امنیت داخلی این کشور متشکل از وزیر خارجه، وزیر کشور و وزیر دفاع، مجلس را منحل نماید.

از سوی دیگر برخی استان‌های خودمختار سوریه از جمله رقه و حسکه و بخش‌هایی از دیرالزور اعلام کرده اند که اجازه برپایی انتخابات را در مناطق تحت سلطه خود نخواهند داد. برگزاری انتخابات در استان سویدا نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.