هجمه شدید «مسد» به انتخابات نمایشی الجولانی

شورای سوریه دموکراتیک(مسد) به شدت از انتخابات نمایشی الجولانی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری هاوار، شورای سوریه دموکراتیک(مسد) به شدت از انتخابات نمایشی الجولانی انتقاد کرد.

در بیانیه مسد آمده است: افکار عمومی موضع مخالف خود را درباره انتخابات پارلمانی برگزار شده از سوی دولت انتقالی سوریه اعلام کرند. ما انتخابات مجلس خلق سوریه را دنبال کردیم و این انتخابات بیانگر اراده سوری ها نیست و همه مناطق و طیف ها را دربرنمی گیرد و نمایشی سیاسی است که زیبنده و شایسته تاریخ ریشه دار سوریه و جانفشانی های مردمان آن نیست. مردمی که برای بنای سوریه جدید مبتنی بر دموکراسی، آزادی و مشارکت واقعی است، مبارزه کردند.

در این بیانیه آمده است: این انتخابات نمایشی به جای اینکه گامی به سمت وحدت ملی و آشتی فراگیر باشد، به تعمیق شکاف در داخل جامعه سوریه دامن می زند. انتخابات تنها در زمانی مشروعیت دارد که با مشارکت و نمایندگی همه سوری های داخل و خارج با نظارت بین المللی که تضمین کننده سلامت و شفافیت آن باشد، برگزار شود.

مسد بیان کرد: سوری ها خواهان انتخابات واقعی هستند که نمایانگر اراده آنها باشد. انتخابات مشروع انتخاباتی است که به دودستگی پایان دهد و صلح عادلانه و دائمی در سوریه برقرار کند.

