فردا برگزار می شود؛ اولین انتخابات نمایشی رژیم جولانی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی رژیم جولانی در سوریه اعلام کرد که انتخابات مجلس الشعب این کشور فردا یکشنبه برگزار خواهد شد و امروز روز ممنوعیت تبلیغات در آستانه انتخابات است.

حاکمیت سوریه اعلام کرده که این انتخابات با حضور رسانه‌های داخلی و عربی و بین‌المللی انجام خواهد شد و بلافاصله پس از پایان رای گیری، صندوق‌ها بازگشایی و شمارش آراء آغاز خواهد شد.

اولین انتخابات حاکمیت تروریستی سوریه تنها رنگ و بوی ظاهری انتخابات را دارد و تردیدهای جدی در خصوص نمایندگی عناصر برگزیده در این انتخابات از سوی ملت سوریه مطرح است.

رژیم ابومحمد جولانی اعلام کرده که تعداد کرسی‌های مجلس نمایندگان را از ۱۵۰ به ۲۱۰ کرسی افزایش خواهد داد اما بر اساس اصلاحات جدید که در این انتخابات صورت گرفته، یک سوم عناصر راه یافته به پارلمان مستقیما از طریق جولانی انتخاب خواهند شد که به این ترتیب می‌توان گفت سیاست‌های برخاسته از این پارلمان تنها در بردارنده اهداف حاکمیت جولانی خواهد بود و منافع ملت را در نظر نخواهد داشت.

علاوه بر ۷۰ نفر از نمایندگان که به صورت مستقیم توسط جولانی انتخاب و به پارلمان راه پیدا می‌کنند، ۱۴۰ نماینده باقیمانده نیز بعد از موفقیت در انتخابات و به دست آوردن اکثریت آرا باید تایید نهاد حاکمیتی رژیم سوریه را به دست بیاورند و جولانی این اختیار را دارد که در حالت های فوق العاده و از طریق شورای امنیت داخلی این کشور متشکل از وزیر خارجه، وزیر کشور و وزیر دفاع، مجلس را منحل نماید.

از سوی دیگر برخی استان‌های خودمختار سوریه از جمله رقه و حسکه و بخش‌هایی از دیرالزور اعلام کرده اند که اجازه برپایی انتخابات را در مناطق تحت سلطه خود نخواهند داد. برگزاری انتخابات در استان سویدا نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.