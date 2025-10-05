به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، اوس نزار کارشناس حقوق بین الملل و تحلیلگر سیاسی تاکید کرد کرد رژیم تروریستی جولانی برآمده از پروژه صهیونیستی آمریکایی برای تکه تکه کردن سوریه است و باقی ماندن این رژیم به معنی از بین رفتن افق های سیاسی است.

وی افزود: تجاوزات و جرایم در سوریه به حد بی سابقه ای رسیده و این مسأله در سایه حاکمیت رژیم جولانی صورت می گیرد. ما شاهد اداره تعداد زیادی از مناطق سوریه به دور از حاکمیت رژیم جولانی و به صورت خودمختار هستیم.

نزار تصریح کرد: فعالیت های گروه های ملی معارض در سوریه علیه رژیم جولانی تشدید شده و آنها به سمت ساقط کردن این رژیم حرکت می کنند.

وی بیان کرد: فعالیت های جولانی با داعش و القاعده شروع شد و با حمایت های آمریکا و رژیم صهیونیستی به قدرت رسیده است نه اراده مردم سوریه. عمر این رژیم طولانی نخواهد بود و نهایتا تا ابتدای سال آتی میلادی پا برجا است.