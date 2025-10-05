چابهار؛ دروازه استراتژیک ایران برای توسعه اقتصادی و گردشگری

خبرگزاری مهر - گروه استان ها، فاطمه گلوی: بندر چابهار یکی از مهمترین بنادر جنوبی ایران است که نقش حیاتی در اقتصاد و گردشگری کشور ایفا میکند. این بندر به دلیل موقعیت استراتژیک خود در حاشیه دریای عمان و نزدیک به کشورهای همسایه مانند پاکستان، هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس، به یک دروازه مهم تجاری تبدیل شده است.
چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، در ترانزیت کالا و صادرات به کشورهای آسیای میانه و شرق آفریقا نقش کلیدی دارد. توسعه این بندر به عنوان مرکز حمل و نقل و تجارت منطقهای، باعث رشد چشمگیر اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان شده است.
از نظر گردشگری، چابهار به عنوان مقصدی کمتر شناختهشده و بکر، جاذبههای طبیعی و تاریخی فراوانی دارد. سواحل زیبا، کوههای مینیاتوری و مناظر منحصر به فرد از جمله ویژگیهای طبیعی این منطقه هستند.
جاذبههای فرهنگی چون بازارهای محلی و آداب و رسوم خاص مردم بلوچ و غذاهای محلی، برای گردشگران داخلی و خارجی جذابیت زیادی ایجاد کرده است. بنابراین، چابهار با ترکیب ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری، به عنوان یکی از قطبهای مهم توسعه پایدار در ایران شناخته میشود که احداث و بهره برداری خط آهن شمال جنوب ( چابهار - زاهدان)، نقش محوری در این توسعه و پیشرفت دارد.
بندر چابهار به تنهایی ظرفیت تامین اقتصاد کشور را دارد
فرماندار چابهار در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تأکید بر موقعیت جغرافیایی استراتژیک این بندر و سواحل مکران، گفت: این منطقه دارای ظرفیتهای بینظیر اقتصادی، ژئوپلتیک و گردشگری است که تاکنون به درستی مورد استفاده قرار نگرفتهاند.
علیرضا نورا با اشاره به اهمیت ویژه بندر چابهار تصریح کرد: چابهار تنها بندر اقیانوسی کشور است و به عنوان پیشانی توسعه استان و قلب اقتصادی ایران شناخته میشود.
وی تاکید کرد: ظرفیتهای بندر چابهار به اندازهای است که میتواند به تنهایی اقتصاد یک کشور را تأمین کند، اما متأسفانه به دلیل عدم برنامهریزیهای اصولی و مدیریت نامناسب در سالهای گذشته، این ظرفیتها هنوز به فعل درنیامدهاند.
اهمیت کریدور ریلی چابهار - زاهدان
فرماندار چابهار با اشاره به موقعیت ژئوپلتیک این منطقه و نزدیکی آن به کشورهای مهم آسیا، گفت: چابهار تنها شهری است که به طور مستقیم با ۱۵ کشور دنیا ارتباط دارد. این ویژگی یک مرز استراتژیک و استثنائی برای جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود. بندر چابهار در ۵۰ کیلومتری مرز مشترک ایران و پاکستان قرار دارد و میتواند پلی برای ارتباط با کشورهای مهمی چون هند، پاکستان و چین باشد.
وی افزود: این موقعیت ژئوپلتیک میتواند زمینهساز توسعه اقتصادی و تجاری در منطقه باشد و حتی ایران را از وابستگی به اقتصاد نفتی و تکمحصولی رها کند که کریدور ریلی شمال جنوب کمربند ارتباطی برای تحقق این ظرفیت ها می شود.
نورا با اشاره به پتانسیلهای گردشگری و توریستی سواحل مکران گفت: مناطق ساحلی چابهار به دلیل سواحل بکر و زیبای خود، میتواند مقصدی جذاب برای جذب توریست ورزشی، سلامت و گردشگری شود.
وی همچنین افزود: این منطقه قابلیت تبدیل شدن به قطب جذب توریست زمستانی کشور را هم دارد.
چابهار مقصدی پر جاذبه برای گردشگران داخلی و خارجی
فرماندار چابهار تاکید کرد: چابهار به لحاظ موقعیت اقلیمی خاص خود، میتواند میزبان ورزشهای ساحلی و فراساحلی باشد. بسیاری از تفریحات آبی و ساحلی در سواحل این بندر به دلیل ویژگیهای خاص، میتواند در سطح جهانی مطرح شوند.
وی در ادامه به ویژگیهای طبیعی و بینظیر این منطقه اشاره کرد و افزود: سواحل نیلگونی، تالاب لیپار، جنگل حرا و چشماندازهای منحصر به فرد این منطقه، هیچ مشابهی در جهان ندارند. این ویژگیها میتوانند به جذب گردشگران داخلی و خارجی کمک شایانی کنند و چابهار را به مقصدی پرجاذبه تبدیل کنند.
نورا با مقایسه اهمیت بندر چابهار با دیگر بنادر جهانی، به ویژه بندر سوئز، اظهار کرد: چابهار از نظر استراتژیک حتی از کانال سوئز نیز بالاتر است. این بندر سرزمین فرصتهاست و نه تنها یک شهرستان، بلکه مجموعهای از موقعیتهای ویژه و ظرفیتهای متنوع است که میتواند تحول بزرگی در اقتصاد و گردشگری کشور ایجاد کند.
فرماندار چابهار در پایان از تمامی مسئولان و فعالان اقتصادی خواست که توجه بیشتری به این منطقه داشته باشند و با استفاده از پتانسیلهای موجود، زمینههای جدیدی برای توسعه و پیشرفت این منطقه فراهم آورند.
وی تأکید کرد: چابهار و سواحل مکران میتوانند به یکی از قطبهای اصلی توسعه اقتصادی و گردشگری کشور تبدیل شوند، مشروط به اینکه از این ظرفیتها به درستی بهرهبرداری شود.
گردشگری چابهار؛ فرصتی برای توسعه پایدار
رئیس میراث فرهنگی چابهار در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: چابهار به عنوان یکی از مقاصد نوظهور گردشگری در ایران، ظرفیتهای زیادی برای تبدیل شدن به یک برند جهانی در عرصه گردشگری دارد.
خیرالنساءامیری افزود: موقعیت جغرافیایی خاص این منطقه در کرانه مکران و دسترسی به آبهای آزاد بینالمللی، به این منطقه امکانی منحصر به فرد برای تبدیل به یک قطب اقتصادی در جنوب شرق کشور را میدهد.
تأثیر گردشگری بر اقتصاد محلی چابهار
وی بیان کرد: در سالهای اخیر، صنعت گردشگری در چابهار رشد چشمگیری داشته و نقش قابل توجهی در رونق اقتصاد محلی ایفا کرده است. توسعه زیرساختهای اقامتی و تفریحی، افزایش اشتغال و بهبود شرایط زندگی مردم منطقه از جمله دستاوردهای این رشد بوده است.
رئیس اداره میراث فرنگی، گردشگری و صنایع دستی چابهار ادامه داد: فرهنگسازی در خصوص گردشگری پایدار و جذب سرمایهگذاران بومی و غیر بومی به این منطقه، میتواند نقشی اساسی در تحقق توسعه اقامتی و تفریحی ایفا کند.
وی تصریح کرد: برای تحقق رشد پایدار گردشگری در چابهار، توجه به زیرساختها امری ضروری است. اولین گام در این راستا، بهبود زیرساختهای حملونقل، افزایش پروازهای بینالمللی و توسعه فرودگاه چابهار است. همچنین بهسازی و گسترش شبکه جادهای و ارتقای امکانات اقامتی از دیگر اولویتهای اساسی است.
امیری گفت: برای توسعه گردشگری در چابهار، حضور فعال بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی بسیار حیاتی است. سرمایهگذاری در تاسیسات گردشگری، هتلها، و مراکز تفریحی، میتواند زمینهساز رشد صنعت گردشگری و ایجاد اشتغال برای جامعه محلی باشد. همچنین، سرمایهگذاری در آموزش نیروی انسانی محلی و ارتقای سطح خدمات نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
حفاظت از منابع طبیعی باید با توسعه گردشگری همراه باشد تا هویت فرهنگی منطقه حفظ شود
وی بیان کرد: گردشگری پایدار به معنای حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی منطقه است. سواحل مکران با جاذبههای طبیعی و تاریخی فراوان، از جمله تالابها، سواحل دستنخورده و آثار تاریخی، ظرفیتهای زیادی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارند. اما باید توجه داشت که حفاظت از این منابع همزمان با توسعه گردشگری صورت گیرد تا هویت فرهنگی و طبیعی منطقه حفظ شود.
با وجود پیشرفتهای صورتگرفته، گردشگری در چابهار هنوز به ظرفیتهای کامل خود نرسیده است. چالشهایی نظیر کمبود تبلیغات بینالمللی، ضعف در بازاریابی گردشگری، و مشکلات در دسترسی به برخی مناطق، مانع از جذب کامل گردشگران شدهاند. برای غلبه بر این مشکلات، نیاز به توسعه زیرساختها، بازاریابی مؤثر، و همکاری با نهادهای بینالمللی در زمینه تبلیغات و جذب گردشگر است.
چابهار با بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی خود و با توجه به اهمیت گردشگری پایدار، میتواند به یک مقصد محبوب در عرصه بینالمللی تبدیل شود. با همکاری بخشهای دولتی و خصوصی و توجه به مسائل زیستمحیطی، این منطقه قادر خواهد بود به یکی از قطبهای گردشگری در سطح ملی و بینالمللی تبدیل شود.
