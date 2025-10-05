به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی رحمتی در جمع فعالان رسانه‌ای سیستان و بلوچستان اظهار داشت: حضور در جمع اصحاب رسانه این استان فرصتی ارزشمند است و باید بیش از پیش به جایگاه هویتی و تمدنی سیستان و بلوچستان در تاریخ ایران اندیشید.

مدیر عامل گروه رسانه ای مهر با اشاره به روایت‌های تاریخی مغفول‌مانده گفت: ما معمولاً راوی شکست‌ها هستیم و به یاد می‌آوریم که هخامنشیان از اسکندر شکست خوردند، اما کمتر به پیروزی‌های بزرگ ایرانیان مانند شکست کراسوس رومی به دست سردار ایرانی سورنا پرداخته‌ایم؛ در حالی که یکی از نخستین پیروزی ایرانیان در برابر رومیان در تاریخ، توسط سرداری از همین منطقه رخ داده است.

رحمتی افزود: از قرن نخست هجری نیز این خطه سهم‌آفرینی مهمی در فرهنگ اسلامی داشته است. خط کوفی معلی که در بناها و کتیبه‌ها کاربرد داشت، توسط سعید سگزی، عالم و خوشنویس برجسته اهل سیستان و بلوچستان ابداع شد. بعدها نیز خوشنویسان این منطقه سهم ویژه‌ای در توسعه هنر اسلامی و ادبیات فارسی داشتند.

مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر با اشاره به نقش یعقوب لیث صفاری در پاسداری از زبان فارسی تصریح کرد: هرچند روایت‌های مختلفی درباره او وجود دارد و برخی او را مسلمان نمی دانند، امادر مسلمان بودن او تقریبا تردیدی وجود ندارد و در حفظ و گسترش زبان فارسی تلاش‌های جدی داشته است. این نیز بخشی از هویت سیستان و بلوچستان است که کمتر به آن پرداخته شده است.

سیستان و بلوچستان همواره خط مقدم دفاع از ایران بوده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مقاومت‌های تاریخی مردم این خطه اشاره کرد و گفت: گورستان هفتاد ملا میرجاوه نماد مقاومت بزرگان استان در برابر هجوم مغول و ایستادگی مردم دشت نالک خاش در برابر انگلیسی‌ها و دیگر قیام‌ها نشان می‌دهد که سیستان و بلوچستان همواره در خط مقدم دفاع از ایران بوده است.

رحمتی با اشاره به کتاب «آقای ایرانشهر» و توصیه به مطالعه این کتاب افزود: حتی جلسات تفسیر مقام معظم رهبری در مسجد آل‌رسول ایرانشهر کمتر از جلسات مشهور مسجد کرامت و امام حسن (ع) مشهد نبود، اما این روایت مغفول مانده است. نویستنده کتاب آقای رحیم مخدومی به نقل از آقای خلخالی از راویان کتاب می گوید اولین بار در ایرانشهر از واژه «آقا» خطاب به رهبری استفاده شد به همین دلیل نام کتاب آقای ایرانشهر انتخاب شد، جالب اس که نخستین بار مردم ایرانشهر ایشان را با عنوان آقا خطاب کردند.

شهدای شاخص سیستان و بلوچستان الگوها و افتخارات ملی هستند

وی در ادامه یاد و خاطره قهرمانان این دیار را گرامی داشت و گفت: «شهید مرادزهی، خلبان کبری که در عملیات رمضان به شهادت رسبد، نمونه‌ای از اسوه های این استان است.

رحمتی همچنین با اشاره به شهید قاسم میرحسینی افزود: شهید میرحسینی که از بی‌سیم‌چی و همراه حاج قاسم سلیمانی تا قائم‌مقامی لشکر ارتقا یافت، یکی از یاران نزدیک شهید سلیمانی بود؛ حتی نماهنگ معروف «قاسم هنوز زنده است» به سفارش مستقیم حاج قاسم درباره این شهید ساخته شد که گویا این شهید نماهنگ مربوط به خود را نیز به حاج قاسم تقدیم کرد و همزمان با شهادت حاج قاسم برای خود ایشان پخش شد.

مدیر عامل گروه رسانه ای مهر همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان اظهار داشت: آیا ما سیستان و بلوچستان را به خرمایش هم می‌شناسیم؟ یا اینکه تنها از قطع شدن درخت نمادین روستای درک خاطره داریم. وی با اشاره به اهمیت روایت رسانه‌ای ادامه داد: نباید روایت‌های این استان به خاطرات حداقلی و تلخ محدود شود.

رحمتی سپس به نقش رسانه‌ها در حل مسائل جاری استان پرداخت و افزود: پیگیری مشکلاتی چون جاده زاهدان-خاش، انسداد مرزها و چالش‌های آب‌رسانی، وظیفه جدی رسانه‌هاست. اشتباه در طرح‌ها و تصمیمات ممکن است رخ دهد، اما رسانه نباید صرفاً به بیان خطاها بسنده کند، بلکه باید در مسیر اصلاح و حل مسئله نقش‌آفرین باشد.

لزوم تولید روایت های دقیق و صادقانه در مقابل بمباران خبری و اخبار کاذب

مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر همچنین به وضعیت رسانه در سطح ملی اشاره کرد و گفت: امروز با پدیده بدبینی و بی‌اعتمادی رسانه‌ای روبه‌رو هستیم؛ نه به دلیل بی‌اعتباری رسانه‌ها بلکه به دلیل بمباران خبری و تکثر منابع. در چنین شرایطی رسانه‌ها باید روایت‌های دقیق و صادقانه ارائه دهند و از ساده‌انگاری مخاطب بپرهیزند.

وی با بیان اینکه روایت پیشرفت به معنای کفایت پیشرفت نیست» تأکید کرد: «باید مسیر حرکت را روایت کرد نه صرفاً تصویر قله را. اصرار بر نمایش نوک قله، عملاً روند پیشرفت را متوقف می‌کند.

رحمتی همچنین درباره ظرفیت‌های رسانه‌ای استان گفت: در تهران به اشباع رسانه‌ای رسیده‌ایم و گاهی خبرزدگی و سطحی شدن محتوا مشهود است. اما استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان می‌توانند با ظرفیت‌های بکر خود این خلا را جبران کنند.

وی در پایان با اشاره به نقش مجموعه رسانه‌ای سپهر گفت: سپهر شامل مهر، تبیان، نهضت و قاصد است که بدون چشمداشت و بدون تأکید بر دیده شدن نام و آرم خود، در خدمت روایتگری قرار دارند. این نگاه بی‌ادعا، موجب دیده شدن بیشتر فعالیت‌هایشان شده است.