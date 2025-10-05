  1. استانها
شهرکی: رسانه ها برای حل مشکلات مرزی نقش کلیدی دارند

زاهدان - معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان وبلوچستان گفت: با استفاده از رسانه‌ها و ارتباطات بین‌المللی، مشکلات مرزی کاهش می یابد و از فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی بیشتر می توان بهره مند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهرکی در دیدار محمد مهدی رحمتی مدیرعامل گروه رسانه ای مهر گفت: در سیستان و بلوچستان، رسانه ها نقش مهمی در حوادث و شرایط مختلف و خاص استان ایفا می‌کنند و ما همواره تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا اخبار با دقت و شفافیت بیشتری منتقل شوند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: امروز به دلیل تعدد خبرگزاری های رسمی و پایگاه های خبری غیررسمی، رسانه‌ها سریع‌تر از هر زمانی اخبار را منتشر می‌کنند، اما این مسأله نباید باعث شود که ما در تحلیل‌ها و انتقال صحیح اطلاعات دچار اشتباه شویم. باید در انتقال اخبار، علاوه بر سرعت، دقت و صحت را نیز مدنظر قرار دهیم.

وی افزود: به یاد دارم زمانی که به افغانستان سفر کرده بودم و در برخی نشست‌های رسانه‌ای و خبری شرکت داشتم. در آنجا به‌ویژه در کابل، شاهد بودم که رسانه‌ها به سرعت اخبار را منتشر می‌کردند و تحلیل‌هایی که انجام می‌دادند، به‌راحتی در سطح عمومی منعطف می‌شد. این نکته برای من آموزنده بود که سرعت انتقال اخبار و تحلیل‌های دقیق چطور می‌تواند تأثیرات زیادی در جامعه ایجاد کند.

شهرکی بیان کرد: این استان یکی از متنوع‌ترین و غنی‌ترین نقاط کشور است، اما متأسفانه گاهی این ظرفیت‌های بزرگ به‌خوبی شناخته نمی‌شود. به‌ویژه فرهنگ و قومیت بلوچ‌ها که در این استان زندگی می‌کنند و پیوند عمیقی با تاریخ ایران دارند. من به‌طور مداوم در جلسات و نشست‌های مختلف بر این نکته تأکید کرده‌ام که باید بیشتر به این ظرفیت‌ها توجه کنیم، زیرا این اقوام می‌توانند در تقویت هویت ملی کشور نقش بسزایی ایفا کنند.

وی تصریح کرد: همچنین در بحث اقتصادی، استان سیستان و بلوچستان ظرفیت‌های زیادی دارد که باید به درستی از آن‌ها استفاده کنیم. در مواقع بحرانی، مانند بحران‌های مرزی یا اقتصادی که در کشور رخ می‌دهد، توانسته‌ایم با همکاری رسانه‌ها و مسئولان، کالاهای اساسی را به دیگر نقاط کشور منتقل کنیم و این مسئله به‌وضوح نشان‌دهنده ظرفیت‌های بی‌نظیر استان است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: در این مدت، تلاش کرده‌ایم که با استفاده از رسانه‌ها و ارتباطات بین‌المللی، مشکلات مرزی را کاهش دهیم و از فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی در استان بهره‌برداری کنیم. ما اعتقاد داریم که رسانه‌ها در این حوزه نقشی حیاتی دارند و باید با همکاری بیشتر، مسائل را شفاف‌تر منتقل کنیم.

وی در پایان بیان کرد: در سیستان و بلوچستان همواره تلاش کرده‌ ایم که شفافیت و دقت در انتقال اخبار رعایت شود و به‌خصوص با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و همکاری با فعالان این حوزه، قدم‌های مؤثری برداریم. امیدوارم که در آینده نیز، با همراهی همه‌جانبه، بتوانیم شرایط را بهبود بخشیم و همواره در کنار مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان باشیم.

