۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۳

پاکدامن: با نگاه تک بعدی مشکلات فرهنگی رفع نمی شود

قزوین- سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین گفت: اگر نگاه تک‌بعدی به دستگاه‌ها داشته باشیم، موضوعات فرهنگی به نتیجه نخواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ندا پاکدامن در آیین افتتاحیه سالن ورزشی شهید ملایی در ناحیه شهری دانش ناصرآباد با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مناطق محروم، اظهار داشت: با توجه به نگاه آمایشی موجود در کشور، هرچه بیشتر در مناطق منفصل شهری و روستاها سرمایه‌گذاری کنیم، ظرفیت‌های ویژه‌ای برای توسعه ورزش فراهم خواهد شد. از دل همین سالن‌ها می‌توان قهرمانانی را به عرصه‌های کشوری و بین‌المللی معرفی کرد.

پاکدامن سالن شهید ملایی را ظرفیتی درخور شأن منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد که با حضور مربیان متخصص، پیگیری هیئت‌های ورزشی و هم‌افزایی اداره کل ورزش و جوانان با شهرداری و شوراها، شاهد ظهور قهرمانان ملی و فراملی از این مجموعه باشیم.

وی در ادامه با اشاره به گستردگی فعالیت‌های ورزشی در استان، بر ضرورت انسجام و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: اگر نگاه تک‌بعدی به دستگاه‌ها داشته باشیم، موضوعات فرهنگی به نتیجه نخواهد رسید. تنها در سایه اتحاد و همکاری می‌توانیم اتفاقات مبارک را برای مردم رقم بزنیم.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان قزوین همچنین به جایگاه برجسته استان در سطح ملی اشاره کرد و افزود: استان قزوین با توجه به فرهنگ بالای ورزشی و علاقه‌مندی مردم، رتبه دوم کشور را در جمعیت سازمان‌یافته ورزش همگانی دارد.

در بخش پایانی سخنان خود، پاکدامن از زحمات پیشکسوتان و مدیران گذشته در توسعه ورزش استان تقدیر کرد و ضمن ادای احترام به خانواده شهید ملایی، ابراز امیدواری نمود که نام‌گذاری این مجموعه به نام این شهید بزرگوار، خیر و برکت آن را برای مردم منطقه دوچندان کند.

