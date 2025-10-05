https://mehrnews.com/x39dbR ۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۶ کد خبر 6612787 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۶ بسته خبری شبانه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 9 MB کد خبر 6612787 کپی شد مطالب مرتبط شهرکی: رسانه ها برای حل مشکلات مرزی نقش کلیدی دارند شعر خوانی شاعر سیستانی در وصف «شهید سیدحسن نصرالله» چابهار؛ دروازه استراتژیک ایران برای توسعه اقتصادی و گردشگری مولوی حسین زهی: سیستان وبلوچستان استان موفق ایران در وحدت و مقاومت است بسته خبری سیزدهم مهرماه خبرگزاری مهر استان کردستان یک مدرسه ۶ کلاسه در مسکن مهر میرجاوه افتتاح شد برچسبها بسته خبری خبرگزاری مهر زاهدان
نظر شما