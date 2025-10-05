  1. استانها
  2. گیلان
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۷

میرغضنفری: مردم باید نتیجه تلاش مسئولان را در بازار احساس کنند

رشت - فرماندار رشت با تأکید بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی بازار و ارائه گزارش‌های متمرکز گفت: نتیجه تلاش‌های ما باید برای مردم به‌روشنی دیده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میرغضنفری صبح یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار با تأکید بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی بازار و ارائه گزارش‌های متمرکز، گفت: نتیجه تلاش‌های ما باید برای مردم به‌روشنی دیده شود و این وظیفه همه نهادهاست که در راستای بهبود وضعیت معیشت مردم گام بردارند.

وی با اشاره به مشکلات موجود در بازار و نوسانات قیمتی کالاهای اساسی گفت: با وجود همه مشکلات و تحریم‌های ظالمانه، تولیدات کشور پابرجاست و کمبودی در کالاهایی مانند مرغ و گوشت نداریم، اما باید قبول کنیم که جای کار دارد و ضعف‌هایی در نظارت و برخورد وجود دارد.

میرغضنفری افزود: مشکل اصلی ما، پراکندگی و جزیره‌ای بودن اطلاعات است؛ به طوری که هر دستگاه قانونی مستقل دارد و در نبود گزارش‌های متمرکز، امکان ورود و برخورد جامع فراهم نمی‌شود. بنابراین لازم است گزارشات روزانه و متمرکز از سوی دستگاه‌های مربوطه تهیه و به فرمانداری ارسال شود تا با تحلیل جامع، تصمیم‌گیری بهتری صورت گیرد.

فرماندار رشت به اهمیت ایجاد فضای روانی مثبت در جامعه اشاره کرد و گفت: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در مقاطع مشخصی از سال، به نگرانی و فشار روانی مردم دامن می‌زند. باید برنامه‌ریزی کنیم تا کنترل قیمت‌ها بیش از حد مردم را اذیت نکند و با اقدامات بازدارنده، کیفیت کالاها را ارتقا دهیم.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت حضور فعال و ملموس مسئولان در میدان تأکید کرد: حضور میدانی مسئولان و ارتباط مستقیم با مردم اعتمادسازی می‌کند و حتی اگر مشکلات بازار حل شود، مهم است که مردم ببینند مسئولان پای کار هستند و دغدغه‌های آنها را درک می‌کنند.

میرغضنفری همچنین به نقش اطلاع‌رسانی و رسانه‌ها اشاره کرد و افزود: متأسفانه ضعف در رسانه‌ای کردن اقدامات صورت گرفته باعث شده مردم از تلاش‌های انجام شده بی‌اطلاع بمانند. روابط عمومی دستگاه‌ها باید هماهنگی بیشتری داشته باشند و اخبار مربوط به بازرسی‌ها و برخوردها به‌موقع و شفاف منتشر شود.

فرماندار رشت با بیان اینکه همه مسئولان در برابر مردم مسئول هستند، گفت: ما باید بدانیم که معیشت، اشتغال، آموزش و زندگی مردم به هم مرتبط است و نمی‌توان نسبت به مشکلات آنها بی‌تفاوت بود. مسئولیت ما پاسخگویی به سوالات و نیازهای جامعه است و باید با همکاری و هماهنگی، ضعف‌ها را جبران کنیم.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم و تاکید بر لزوم تقویت اعتماد بین حاکمیت و ملت اظهار داشت: اعتماد مردم پشتوانه اصلی نظام است و ما باید با تلاش صادقانه و مستمر، این سرمایه بزرگ را حفظ کنیم. امیدوارم اقدامات مشترک همه دستگاه‌ها راهگشا باشد و آرامش و رفاه را برای مردم فراهم کند.

