میرغضنفری: نقش نیروی انتظامی در ایجاد امنیت جامعه بی بدیل است

رشت- فرماندار رشت با بیان اینکه پلیس همواره در خط مقدم مقابله با تهدیدها و بحران‌ها قرار دارد، گفت: نیروی انتظامی نقش بی‌بدیلی در ایجاد و حفظ امنیت و آرامش جامعه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر دوشنبه در آیین گرامیداشت هفته فراجا که با حضور رؤسای ستادی و فرماندهان انتظامی این شهرستان برگزار شد، با تبریک این هفته به نیروهای انتظامی، اظهار کرد: که نیروی انتظامی نقش بی‌بدیلی در ایجاد و حفظ امنیت و آرامش جامعه دارد و مردم از ابتدای زندگی تا پایان عمر در موقعیت‌های مختلف با خدمات این نیرو مواجه هستند.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی همواره در خط مقدم مقابله با تهدیدها و بحران‌ها قرار دارد، افزود: از حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل گرفته تا شرایط خاص اجتماعی و بحران‌های امنیتی، نخستین نهادی که در صحنه حضور می‌یابد نیروی انتظامی است. این حضور فعال و مسئولانه موجب شده مردم با اطمینان و اعتماد به پلیس مراجعه کنند و نگاه جامعه نسبت به این نهاد، نگاهی مثبت و حمایتی باشد.

میرغضنفری با تأکید بر اینکه پلیس مظلوم‌ترین نهاد خدمتگزار در جامعه است، گفت: در مأموریت‌های انتظامی همواره طرف‌های مختلفی درگیر هستند و همین موضوع موجب می‌شود عملکرد پلیس گاهی ناعادلانه قضاوت شود با این حال نیروهای انتظامی با صبوری، متانت و روحیه خدمت‌گزاری به مأموریت‌های خود ادامه می‌دهند.

فرماندار رشت با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی سبزپوشان انتظامی، خاطرنشان کرد: اگر امروز امنیت و آسایش در جامعه برقرار است، نتیجه کار شبانه‌روزی نیروهایی است که حتی در روزهای تعطیل، بحران‌ها و شرایط سخت از خدمت‌رسانی دست نمی‌کشند پلیس با اتکا به علم، تخصص و رویکردهای روز توانسته اعتماد عمومی را جلب و جایگاه خود را در میان مردم تثبیت کند.

میرغضنفری با اشاره به اهمیت نتیجه‌محور بودن مأموریت‌ها، افزود:مهم نیست مأموریت‌ها چه مدت ادامه دارد، آنچه اهمیت دارد این است که خروجی کار رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد. مأموریت نیروی انتظامی نه‌تنها حفظ نظم و امنیت، بلکه تضمین حقوق شهروندی و ارتقای اعتماد عمومی است.

وی در پایان از فرماندهی انتظامی شهرستان رشت و مجموعه نیروهای تحت امر وی به‌ویژه در حوزه‌های عقیدتی، حفاظت اطلاعات و بازرسی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که خداوند همه ما را در مسیر خدمت به مردم موفق بدارد و شاهد تداوم صبوری، سعه‌صدر و تلاش مجدانه نیروهای انتظامی در راه اعتلای امنیت کشور باشیم.

در پایان این برنامه نیز از تلاش‌های عوامل زحمت‌کش نیروی انتظامی شهرستان رشت توسط فرماندار تجلیل به عمل آمد.

