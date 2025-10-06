میرغضنفری: نقش نیروی انتظامی در ایجاد امنیت جامعه بی بدیل است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر دوشنبه در آیین گرامیداشت هفته فراجا که با حضور رؤسای ستادی و فرماندهان انتظامی این شهرستان برگزار شد، با تبریک این هفته به نیروهای انتظامی، اظهار کرد: که نیروی انتظامی نقش بیبدیلی در ایجاد و حفظ امنیت و آرامش جامعه دارد و مردم از ابتدای زندگی تا پایان عمر در موقعیتهای مختلف با خدمات این نیرو مواجه هستند.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی همواره در خط مقدم مقابله با تهدیدها و بحرانها قرار دارد، افزود: از حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل گرفته تا شرایط خاص اجتماعی و بحرانهای امنیتی، نخستین نهادی که در صحنه حضور مییابد نیروی انتظامی است. این حضور فعال و مسئولانه موجب شده مردم با اطمینان و اعتماد به پلیس مراجعه کنند و نگاه جامعه نسبت به این نهاد، نگاهی مثبت و حمایتی باشد.
میرغضنفری با تأکید بر اینکه پلیس مظلومترین نهاد خدمتگزار در جامعه است، گفت: در مأموریتهای انتظامی همواره طرفهای مختلفی درگیر هستند و همین موضوع موجب میشود عملکرد پلیس گاهی ناعادلانه قضاوت شود با این حال نیروهای انتظامی با صبوری، متانت و روحیه خدمتگزاری به مأموریتهای خود ادامه میدهند.
فرماندار رشت با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی سبزپوشان انتظامی، خاطرنشان کرد: اگر امروز امنیت و آسایش در جامعه برقرار است، نتیجه کار شبانهروزی نیروهایی است که حتی در روزهای تعطیل، بحرانها و شرایط سخت از خدمترسانی دست نمیکشند پلیس با اتکا به علم، تخصص و رویکردهای روز توانسته اعتماد عمومی را جلب و جایگاه خود را در میان مردم تثبیت کند.
میرغضنفری با اشاره به اهمیت نتیجهمحور بودن مأموریتها، افزود:مهم نیست مأموریتها چه مدت ادامه دارد، آنچه اهمیت دارد این است که خروجی کار رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد. مأموریت نیروی انتظامی نهتنها حفظ نظم و امنیت، بلکه تضمین حقوق شهروندی و ارتقای اعتماد عمومی است.
وی در پایان از فرماندهی انتظامی شهرستان رشت و مجموعه نیروهای تحت امر وی بهویژه در حوزههای عقیدتی، حفاظت اطلاعات و بازرسی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که خداوند همه ما را در مسیر خدمت به مردم موفق بدارد و شاهد تداوم صبوری، سعهصدر و تلاش مجدانه نیروهای انتظامی در راه اعتلای امنیت کشور باشیم.
در پایان این برنامه نیز از تلاشهای عوامل زحمتکش نیروی انتظامی شهرستان رشت توسط فرماندار تجلیل به عمل آمد.
نظر شما