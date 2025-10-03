میرغضنفری: عملیات دیوارسازی در نقاط حادثه‌ خیز رشت تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری عصر جمعه در بازدید از پروژه دیوارسازی در نقاط حادثه‌خیز روستای محمدآباد واقع در دهستان پیربازار با اشاره به بارش‌های شدید شب‌های گذشته و آسیب‌دیدگی برخی نقاط در این منطقه، گفت: با اطلاع‌رسانی به‌موقع و اقدام سریع دستگاه‌های متولی و همراهی مردم، از بروز خسارت‌های جدی جلوگیری شد.

وی افزود: پروژه دیوارسازی از محدوده پل پیربازار تا روستاهای اطراف آغاز شده و با بسیج ظرفیت‌ها و امکانات در حال اجراست این پروژه با اولویت قراردادن نقاط آسیب‌پذیر و خطرآفرین و مناطقی که سکونتگاه‌های روستایی در معرض خطر قرار دارند، دنبال می‌شود تا از بروز خسارت‌های احتمالی و وقوع سیلاب پیشگیری شود.

فرماندار شهرستان رشت با تأکید بر نقش این پروژه در کاهش خطرات ناشی از بارندگی‌های شدید، خاطرنشان کرد: در شب‌های گذشته نیز با اجرای بخشی از این طرح و تمرکز بر نقاط آسیب‌پذیر و خطرآفرین، اقدامات مؤثری برای پیشگیری از خسارت به مردم انجام شده و این روند تا ایمن‌سازی کامل ادامه خواهد داشت.

میرغضنفری در پایان با اشاره به ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه‌ها دستور داد: ماشین‌آلات و تجهیزات بیشتری به این طرح اضافه شود تا ضمن تسریع در کار، شرایط عادی منطقه حفظ شده و از وارد آمدن خسارت به ساکنان روستاهای اطراف جلوگیری شود.