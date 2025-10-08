به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر چهارشنبه به مناسبت گرامیداشت هفته فراجا در دیدار با فرمانده انتظامی استان گیلان، با قدردانی از زحمات مجموعه انتظامی در برقراری امنیت و نظم عمومی اظهار کرد:نقش این نیرو را در مسیر توسعه و پیشرفت استان حیاتی است.
میرغضنفری با تبریک هفته فراجا به فرماندهی و کارکنان خدوم نیروی انتظامی استان افزود: امنیت، زیربنای توسعه همهجانبه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و امروز جامعه ما ثبات و آرامش خود را مرهون مجاهدت شبانهروزی و دلسوزانه نیروی انتظامی میداند.
وی با اشاره به نقش اثرگذار پلیس در تقویت سرمایه اجتماعی افزود: اعتماد عمومی مردم به نیروی انتظامی نتیجه خدمات بیمنت و حضور مؤثر این نیرو در همه عرصههای اجتماعی است. فرمانداری رشت همواره خود را همراه و پشتیبان مجموعه انتظامی میداند و همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی با پلیس را شرط لازم برای تداوم امنیت و توسعه میداند.
فرماندار شهرستان رشت همچنین ضمن تقدیر از سردار حسنپور و همکارانش خاطرنشان کرد: امروز امنیت نهتنها یک نیاز اساسی بلکه یک سرمایه ملی است که باید با تعامل همهجانبه نهادها از آن پاسداری کنیم.
«سردار حسین حسنپور» فرمانده انتظامی گیلان نیز ضمن تبریک هفته فراجا، از حمایتها و همراهیهای مستمر فرماندار شهرستان رشت با مجموعه انتظامی مرکزاستان قدردانی کرد و گفت: همدلی، تعامل و حمایتهای مجموعه مدیریت شهرستان نقش مهمی در ایجاد فضای آرام، همدلانه و امن در رشت داشته و زمینهساز ارائه خدمات مؤثرتر پلیس به شهروندان شده است.
گفتنی است؛ همچنین در ادامه برنامههای گرامیداشت هفته فراجا، فرماندار شهرستان رشت بهصورت جداگانه با سرهنگ علیرضا حدادی، رئیس پلیس آگاهی استان گیلان، سرهنگ فتحالله نصیریان، رئیس پلیس راهور استان و سرهنگ جاور صفاری، رئیس پلیس راه استان گیلان دیدار و از زحمات آنان در راستای تأمین امنیت، آرامش و خدماترسانی به شهروندان تقدیر و تشکر کرد.
نظر شما