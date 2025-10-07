میرغضنفری: ۳ نانوایی متخلف در رشت پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میرغضنفری صبح سه‌شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به بازدید شبانه تیم‌های نظارتی از نانوایی‌های سطح شهر گفت: در راستای تکالیف ذاتی فرمانداری، دو هفته پیش اخطار عمومی به نانوایی‌ها داده شده بود و روز گذشته با تیم‌های نظارتی بازرسی مجدد انجام گرفت.

وی افزود: در شهرستان ۹۴۸ نانوایی فعال وجود دارد که ۴۸۰ واحد آن در داخل شهر فعالیت می‌کنند لذا از نانوایانی که با تلاش و سخت‌کوشی خدمات ارائه می‌دهند حمایت می‌کنیم، اما با کسانی که خطوط قرمز را رعایت نکنند برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

میرغضنفری ادامه داد: در بازدیدهای انجام شده، سه نانوایی به دلیل تخلفات بهداشتی، کم‌فروشی و تعطیلی خودسرانه پلمب شدند و در مقابل دو نانوایی با کیفیت مطلوب و رضایت مشتریان مورد تشویق قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه نانوایان متخلفی که پلمب می شوند آرد سهمیه آنها به نانوایان دیگر منتقل می شود تا مردم دچار مشکل نشوند، تصریح کرد: نانواهایی که عملکرد مناسبی دارند با آردهای مناسبتی تجلیل می‌شوند.

فرماندار رشت در پایان از شهروندان خواست تا تخلفات را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند و تاکید کرد: «ارتباط مردم با ما در بهبود روند نظارت‌ها تاثیرگذار است و ما در خدمت‌رسانی به مردم با هیچ متخلفی تعارف نداریم.