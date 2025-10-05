انواع شکنجه فعالان «صمود»؛ ممانعت از آب تا سرقت و کتک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فعالان شرکت‌کننده در ناوگان جهانی صمود، جزئیات بدرفتاری‌های نظامیان صهیونیست در طول زمان بازداشت خود در سرزمین‌های اشغالی را بازگو کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی از چهارشنبه شب گذشته، 42 کشتی متعلق به ناوگان جهانی صمود را در حالی که در آب‌های بین‌المللی به سمت غزه در حرکت بودند، توقیف کردند و صدها فعال بین‌المللی را که در آنها بودند، دستگیر کردند.

وزارت امور خارجه ترکیه روز شنبه اعلام کرد که حدود 137 فعال که توسط صهیونیست‌ها به دلیل شرکت در ناوگان بازداشت شده بودند، پس از اخراج به ترکیه رسیدند.

«اقبال گوربنار» یکی از فعالان این کشتی گفت که تل آویو بار دیگر ضعف خود را در برابر افکار عمومی جهان نشان داد و چهره واقعی خود را آشکار کرد. وی افزود: آنها ما را گرسنه گذاشتند. در اتاقی با 14 نفر، یک بشقاب غذا و غذاهایی تقریباً بدون کالری به ما می‌دادند.

او ادامه داد: آنها به ما آب تمیز ندادند. تمام داروهای ما را مصادره کردند و همه چیز را از ما دزدیدند. نظامیان صهیونیست کامپیوترها، تلفن‌ها و شارژرهای ما را گرفتند و در کیف‌های خود گذاشتند. دزدی بخشی از طبیعت آنهاست.

«زینب دیلک تیک اوجاق» یکی دیگر از فعالان ترک گفت: پس از اعتراض ما به سخنرانی ایتمار بن گویر وزیر افراطی صهیونیست، آنها سطح خشونت را افزایش دادند.

«عثمان چتین کایا» یکی دیگر از عناصر این کاروان گفت: نظامیان صهیونیست می خواستند ما را تحقیر می‌کنند. وقتی ما مقاومت کردیم، خشونت خود را بیشتر کردند. آنها وسایل شخصی ما را دزدیدند.

وی می افزاید که آنها در داخل زندان تحت فشار دائمی بودند، زیرا در طول شب دائماً از مکانی به مکان دیگر منتقل می‌شدند.

«آیچین کانت اوغلو» دیگر فعال ترک تبار گفت: «ما از آنها نمی‌ترسیم. آنها اعمالی بسیار پست و غیراخلاقی انجام دادند.» وی گفت که بازرسی‌های بدنی برهنه از زنان انجام شده است و صهیونیست‌ها همه چیز آنها را گرفته‌اند.

وی افزود: روی دیوارهای زندان نوشته‌هایی با خون وجود داشت، مادران بازداشت شده نام فرزندان خود را نوشته بودند. ما بخشی از آنچه که فلسطینیان هر روز تجربه می‌کنند، را زندگی کردیم. آنها به ما آب تمیز ندادند و به ما گفتند از آب توالت بنوشید، و ما حدود 40 ساعت بدون غذا ماندیم.

«گونزالو دی بریتو» فعال آرژانتینی گفت که صهیونیست‌ها با او با خشونت رفتار کردند.

«یاسین بنجلوین» فعال فرانسوی مراکشی‌تبار، تأکید کرد که از دسترسی فعالان به داروها جلوگیری شده و پس از 32 ساعت از بازداشت، آب به آنها داده شده است.

به گفته بنجلوین، ورود تیم‌های تک‌تیرانداز همراه با سگ‌های پلیس به اتاق‌های بازداشت و جلوگیری از خوابیدن فعالان، بخشی از شکنجه‌های آنان بوده است.

«محمد جمال» فعال کویتی در این رابطه گفت که آنها به مدت 12 ساعت از نقطه بازداشت تا بندر اشدود زیر نور خورشید بوده اند و بد رفتاری های زیادی با آنها شده است. وی تأکید کرد که برخی از فعالان مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفتند.