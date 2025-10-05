شکنجه نماینده تونس در ناوگان صمود توسط نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، اتحادیه خبرنگاران تونس اعلام کرد که نظامیان صهیونیست یاسین القایدی نماینده این اتحادیه در ناوگان صمود را تحت شکنجه قرار دادند.
اتحادیه مذکور تاکید کرد که القایدی تحت حملات وحشیانه در بازداشتگاه رژیم صهیونیستی قرار گرفته که به دنبال آن دچار آسیب های جسمی شدید به دلیل شکنجه و سوء رفتار صهیونیست ها شده است.
پیشتر نیز فعالان شرکتکننده در ناوگان جهانی صمود، جزئیات بدرفتاریهای نظامیان صهیونیست در طول زمان بازداشت خود در سرزمینهای اشغالی را بازگو کردند.
نظامیان رژیم صهیونیستی از چهارشنبه شب گذشته، ۴۲ کشتی متعلق به ناوگان جهانی صمود را در حالی که در آبهای بینالمللی به سمت غزه در حرکت بودند، توقیف کردند و صدها فعال بینالمللی را که در آنها بودند، دستگیر کردند.
