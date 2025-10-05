  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

شکنجه نماینده تونس در ناوگان صمود توسط نظامیان صهیونیست

شکنجه نماینده تونس در ناوگان صمود توسط نظامیان صهیونیست

اتحادیه خبرنگاران تونس از شکنجه شدن نماینده خود در ناوگان صمود توسط نظامیان صهیونیست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، اتحادیه خبرنگاران تونس اعلام کرد که نظامیان صهیونیست یاسین القایدی نماینده این اتحادیه در ناوگان صمود را تحت شکنجه قرار دادند.

اتحادیه مذکور تاکید کرد که القایدی تحت حملات وحشیانه در بازداشتگاه رژیم صهیونیستی قرار گرفته که به دنبال آن دچار آسیب های جسمی شدید به دلیل شکنجه و سوء رفتار صهیونیست ها شده است.

پیشتر نیز فعالان شرکت‌کننده در ناوگان جهانی صمود، جزئیات بدرفتاری‌های نظامیان صهیونیست در طول زمان بازداشت خود در سرزمین‌های اشغالی را بازگو کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی از چهارشنبه شب گذشته، ۴۲ کشتی متعلق به ناوگان جهانی صمود را در حالی که در آب‌های بین‌المللی به سمت غزه در حرکت بودند، توقیف کردند و صدها فعال بین‌المللی را که در آنها بودند، دستگیر کردند.

کد خبر 6612195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جهانبخش IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
      0 0
      پاسخ
      ترامپ و نتانیاهو دو شمر حال حاضر دو جنتلمن تروریست

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها