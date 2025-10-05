به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری المیادین با اشاره به حملات گسترده موشکی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف باریکه غزه به ویژه شهر غزه تاکید کرد که ارتش اسرائیل از هیچ منطقه ای که پیش از این وانمود می‌کرد در محورهای چهارگانه شهر غزه از آنها عقب نشینی خواهد کرد، خارج نشده است.

خبرنگار المیادین در این رابطه گزارش داد که صهیونیست‌ها در خصوص کاهش سطح حملات خود به نوار غزه دروغ می‌گویند و افکار عمومی را فریب می‌دهند، حملات صهیونیستی همچنان در تمامی مناطق غزه ادامه دارد و متوقف نشده است.

پیش از این منابع صهیونیستی مدعی شده بودند که فرماندهان ارتش به نیروهای خود دستور داده اند که حملات غزه را منحصر به عملیات دفاعی قرار دهند و از حمله به زیر ساخت‌های غزه بپرهیزند.

در همین رابطه المیادین گزارش داد که بالگردهای رژیم صهیونیستی نیز شهر الزهراء در شمال غرب اردوگاه نصیرات واقع در مرکز نوار غزه را هدف قرار دادند. حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی در اطراف منطقه «جسر» تشدید شده است.

المیادین گزارش داد که از بامداد امروز تاکنون ۶ فلسطینی در نتیجه حملات صهیونیست‌ها به زیرساخت‌های نوار غزه به شهادت رسیده‌اند.