واکنش اردوغان به پاسخ حماس به طرح ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز شنبه در سخنانی تصریح کرد: ما از پاسخ حماس به طرح ترامپ (رئیس جمهور آمریکا) که آمادگی این جنبش برای صلح را نشان داد، استقبال میکنیم.
رئیس جمهور ترکیه در این خصوص ادامه داد: فعالان ناوگان جهانی صمود (پایداری) تا حدود یک ساعت دیگر به فرودگاه استانبول خواهند رسید. ما تأکید میکنیم که ترکیه در کنار فلسطینیان در نوار غزه خواهد ایستاد. اسرائیل باید حملات خود را در غزه متوقف کند.
رجب طیب اردوغان در این باره اضافه کرد: صلح در غزه در صورتی امکانپذیر است که همه طرفها مسئولیتهای خود را برعهده بگیرند.
اردوغان خاطر نشان کرد: ما هر کاری لازم باشد انجام خواهیم داد تا هیچ انسان بیگناهی کشته نشود و لبخند بر چهره کودکان غزه نقش ببندد. اگر همه طرف ها با مسئولیت رفتار کنند، امکان توقف خونریزی و برقرار کردن صلح وجود دارد. موضوع غزه در تماسهای تلفنی من با ترامپ در مرکز توجه قرار داشت و ما از پاسخ حماس استقبال میکنیم.
این مقام ترکیه پیشتر در این باره در سخنانی علام کرده بود: پاسخ حماس به طرح آتشبس در غزه، گامی سازنده و مهم در راستای دستیابی به صلحی پایدار است. کاری که اکنون باید انجام شود، این است که اسرائیل فوراً تمامی حملات خود را متوقف کرده و به طرح آتشبس متعهد شود. باید بدون تأخیر، تمامی اقدامات برای رساندن کمکهای بشردوستانه به غزه و تحقق صلحی دائمی برداشته شود.
