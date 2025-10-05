آزار و اذیت جسمی فعالان ناوگان «صمود» توسط زندانبانان اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مدیریت ناوگان جهانی «صمود» (مقاومت) اعلام کرد که فعالان این ناوگان پس از ربوده شدن غیرقانونی توسط نیروهای اسرائیلی، از مراقبت‌های اولیه محروم شده و در زندان‌های اشغالگران مورد بدرفتاری قرار گرفتند.

ناوگان جهانی مقاومت افزود که فعالان بازداشت شده این ناوگان در طول بازداشت، توسط زندانبانان اسرائیلی مورد آزار و اذیت جسمی و روحی قرار گرفتند.

گزارش‌هایی مبنی بر عدم دسترسی بازداشت‌شدگانی که مبتلا به بیماری‌های قلبی و سرطان هستند به دارو و همچنین کمبود شدید غذا و آب وجود دارد.

ناوگان جهانی مقاومت در ادامه اعلام کرد: رفتاری که با فعالان ناوگان مقاومت صورت گرفته نشان دهنده ظلم سیستماتیکی است که فلسطینی‌ها روزانه با آن مواجه هستند.

پیشتر نیز فعالان شرکت‌کننده در ناوگان جهانی صمود، جزئیات بدرفتاری‌های نظامیان صهیونیست در طول زمان بازداشت خود در سرزمین‌های اشغالی را بازگو کرده بودند.

نظامیان رژیم صهیونیستی از چهارشنبه شب گذشته، ۴۲ کشتی متعلق به ناوگان جهانی صمود را در حالی که در آب‌های بین‌المللی به سمت غزه در حرکت بودند، توقیف کردند و صدها فعال بین‌المللی را که در آنها بودند، دستگیر کردند.