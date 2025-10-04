استقبال از ۱۳۷ فعال ضدصهیونیستی کاروان صمود در استانبول + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هواپیمای ترکیش ایرلاینز که از فرودگاه رامون در ایلات اشغالی (واقع در سرزمین های اشغالی فلسطین) حرکت کرده بود، ساعت ۱۵:۵۰ به وقت محلی به فرودگاه استانبول رسید.

در این پرواز ۱۳۷ نفر از فعالان ناوگان جهانی صمود حضور داشتند که شامل ۳۶ تبعه ترکیه و ۲۳ مالزیایی بودند.

این فعالان در سالن تشریفات فرودگاه استانبول توسط مقامات و تعداد زیادی از مردم حامی مظلومان غزه مورد استقبال قرار گرفتند.

ناوگان جهانی صمود که با هدف شکستن محاصره غزه و ارسال کمک‌ های بشردوستانه به این منطقه حرکت کرده بود، توسط نظامیان اشغالگر صهیونیست در آب‌ های بین‌ المللی مورد حمله قرار گرفت و فعالان آن بازداشت شدند.