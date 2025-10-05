افخمی: صدور ۱۴۵۰ پروانه فعال در حوزه دامپزشکی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر افخمی ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دامپزشکی که در اداره کل دامپزشکی برگزار شد، با تأکید بر نقش حیاتی دامپزشکی در تأمین غذای سالم و سلامت عمومی اظهار کرد: دامپزشکی علاوه بر وظایف شرعی و قانونی، نقش اساسی در تضمین کیفیت و کمیت تولید محصولات دامی دارد و این موضوع یکی از اولویت‌های اصلی سازمان نظام دامپزشکی است.

رئیس شورای نظام دامپزشکی خراسان رضوی با اشاره به سابقه طولانی سازمان نظام دامپزشکی در کشور، این نهاد را یکی از قدیمی‌ترین و درخشان‌ترین ارگان‌های اجرایی دانست و افزود: وظایف گسترده‌ای در حوزه صدور و تمدید پروانه‌های بهداشتی، نظارت بر مراکز تولید و عرضه محصولات دامی و ارتقای سطح بهداشت عمومی بر عهده این سازمان است.

وی همچنین به اهمیت ویژه استان خراسان رضوی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گوشت قرمز کشور اشاره و بیان کرد: موقعیت استراتژیک و همجواری با مرزهای مختلف، حفظ بهداشت و سلامت محصولات دامی را در این استان ضروری‌تر کرده است.

افخمی خاطرنشان کرد؛ تاکنون بیش از ۲۴ هزار پروانه بهداشتی برای مراکز تولید و عرضه محصولات دامی در استان صادر و تمدید شده است که این اقدامات با همکاری اداره کل دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی کشور صورت می‌گیرد.

رئیس شورای نظام دامپزشکی خراسان رضوی همچنین از فعالیت بیش از ۱۴۵۰ پروانه فعال در حوزه‌های تخصصی درمانی، آزمایشگاهی، دارویی و سایر خدمات دامپزشکی در استان خبر داد و تصریح کرد: نظارت مستمر بر عملکرد این مراکز باعث ارتقای کیفیت خدمات و سلامت جامعه شده است.

وی به اهمیت نظارت کامل بر فرآیند تولید تا مصرف محصولات دامی اشاره و تأکید کرد: این نظارت مستمر با همکاری دستگاه‌های ذیربط در استان خراسان رضوی انجام می‌شود و موجب شده این استان به عنوان نمونه‌ای موفق در حوزه دامپزشکی در کشور مطرح گردد.

افخمی با بیان اینکه دامپزشکی علیرغم نقش حیاتی در حفظ سلامت جامعه از حمایت‌های مالی و اعتباری کافی برخوردار نیست، خواستار توجه بیشتر مسئولان به این حوزه شد.

رئیس شورای نظام دامپزشکی خراسان رضوی به ضرورت مقابله با بیماری‌های مشترک بین انسان و دام مانند هاری و تب کریمه کنگو اشاره و تأکید کرد: حمایت همه‌جانبه از مراکز تشخیصی و درمانی دامپزشکی، شرط لازم برای تضمین سلامت جامعه است.