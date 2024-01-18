۴ تن مواد لبنی فاسد در خواف معدوم شد

علی اکبر شاهقاسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهم‌ترین وظیفه کارشناسان سلامت محیط، نظارت بر ایمنی، سلامت و کیفیت مواد خوراکی و آشامیدنی است، از این رو بازدید و نمونه برداری مستمر از مراکز تولید و نگهداری در راستای ارتقای کیفیت و حفظ سلامت فرآورده‌های تولیدی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف ادامه داد: با توجه به بازرسی‌های انجام شده توسط کارشناسان این معاونت ۴ تن مواد لبنی. غذایی و آشامیدنی غیر بهداشتی که مجوز مصرف انسانی نداشتند کشف و معدوم شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت سلامت جامعه و حساسیت تولید در کارخانه‌های فرآورده لبنی و غذایی، ضروری است شهروندان مواد غذایی و آشامیدنی و اقلام سلامت محور را از مراکز مجاز تهیه و هنگام خرید به تاریخ تولید و مصرف، پروانه بهداشتی و علامت سیب سلامت محصول دقت کنند.

شاهقاسی گفت: همچنین توصیه می‌شود در صورت مشاهده هر گونه تخلف یا داشتن شکایت در خصوص مواد غذایی بسته بندی شده، آرایشی و بهداشتی و اقلام سلامت محور، مراتب را از طریق شماره تماس ۱۹۰ گزارش دهند