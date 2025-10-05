ویترین رسول کربکندی در موزه سپاهان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه برگزاری بازی تیمهای فوتبال سپاهان و ذوبآهن در ورزشگاه نقشجهان، ویترین رسول کربکندی، پیشکسوت فوتبال سپاهان و ذوبآهن در موزه سپاهان افتتاح شد.
در آیین که در حضور رسول کربکندی و خانواده ایشان برگزار شد، منوچهر نیکفر مدیرعامل باشگاه سپاهان، محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان و قاسم حدادیفر سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن حضور داشتند.
کربکندی ضمن بیان خاطراتی در خصوص لوازم و یادگاریهای اهدایی به موزه سپاهان، از ایجاد ویترین در این موزه قدردانی کرد.
رسول کربکندی، سالهای ۱۳۷۵ و ۷۶ سرمربی تیم فوتبال سپاهان بود که در سال ۱۳۷۵ در جام آزادگان عنوان سومی لیگ را به دست آورد؛ کربکندی در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین در تیم ملی حضور داشت.
نظر شما