ویترین رسول کربکندی در موزه سپاهان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه برگزاری بازی تیم‌های فوتبال سپاهان و ذوب‌آهن در ورزشگاه نقش‌جهان، ویترین رسول کربکندی، پیش‌کسوت فوتبال سپاهان و ذوب‌آهن در موزه سپاهان افتتاح شد.

در آیین که در حضور رسول کربکندی و خانواده ایشان برگزار شد، منوچهر نیکفر مدیرعامل باشگاه سپاهان، محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان و قاسم حدادی‌فر سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن حضور داشتند.

کربکندی ضمن بیان خاطراتی در خصوص لوازم و یادگاری‌های اهدایی به موزه سپاهان، از ایجاد ویترین در این موزه قدردانی کرد.

رسول کربکندی، سال‌های ۱۳۷۵ و ۷۶ سرمربی تیم فوتبال سپاهان بود که در سال ۱۳۷۵ در جام آزادگان عنوان سومی لیگ را به دست آورد؛ کربکندی در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین در تیم ملی حضور داشت.