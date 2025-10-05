  1. دین و اندیشه
پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت کتاب حسابداری کاربردی را منتشر کرد

پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت کتاب حسابداری کاربردی را منتشر کرد

کتاب «حسابداری کاربردی اصول، فرایندها و کاربردها» در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «حسابداری کاربردی اصول، فرایندها و کاربردها» نوشته ابوالفضل میهن دوست و مهدی سعیدی منتشر شده در پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیه‌السلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است که به تازگی وارد بازار نشد شد.

حسابداری کاربردی، مجموعه ای از مفاهیم کاربردی از بخشنامه های مالیاتی و معاملاتی و بیمه ای هستند که به آموزش مهارت ها و دانش های لازم برای ورود به بازار کار حسابداری می پردازد.

این کتاب شامل آموزش مفاهیم پایه حسابداری، ثبت های حسابداری تهیه صورتهای مالی حسابداری مالیاتی نرم افزارهای حسابداری آشنایی با سامانه مودیان پایانه های فروشگاهی و معاملات فصلی، خلاصه ای از آیین نامه های بیمه ای و سایر مهارتهای مرتبط با حسابداری در محیط کار هستند.

علاقه مندان می توانند برای دریافت این کتاب به این لینک مراجعه کنند.

