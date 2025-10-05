به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، هلال احمر فلسطین از زخمی شدن هشت فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست در منطقه الحمص در شمال بیت لحم در جنوب کرانه باختری خبر داد.

همزمان برخی منابع به الجزیره اعلام کردند که شهرک نشینان صهیونیست به سمت یک کامیون فلسطینی در منطقه وادسعیر در شمال الخلیل تیراندازی کردند.

از سوی دیگر نظامیان رژیم صهیونیستی با تیراندازی به سمت کارگران فلسطینی در نزدیکی دیوار حائل در شرق بیت لحم، شماری از آن‌ها را هدف قرار دادند.

برخی از این کارگران به بیمارستان دولتی جالا در این شهر منتقل شده‌اند.

همچنین نظامیان اشغالگر اسرائیلی جوانی فلسطینی را که در یک نانوایی در منطقه مثلث خرسا در جنوب شهر دورا در الخلیل واقع در جنوب کرانه باختری کار می‌کرد مورد حمله و ضرب و شتم قرار دادند.