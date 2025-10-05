تداوم تحرکات اشغالگران در کرانه باختری؛ از بازداشت کودکان تا شهرک سازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی از بازداشت ۱۹ فلسطینی از جمله چند کودک توسط صهیونیست‌ها در جنوب الخلیل خبر دادند.

منابع محلی گزارش دادند که نیروهای اشغالگر اسرائیلی با یورش به روستای الزویدین در منطقه مسافر یطا واقع در جنوب الخلیل در کرانه باختری، ۱۹ فلسطینی از جمله چند کودک را بازداشت کردند.

از سوی دیگر محمود مرداوی، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس، تأکید کرد که تشدید بی‌سابقه شهرک‌سازی در کرانه باختری، که با تأسیس ۱۱۷ کانون شهرک‌سازی جدید توسط کابینه افراطی اشغالگر از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ صورت گرفته، بخشی از سیاست برنامه ریزی شده برای بلعیدن اراضی بیشتر فلسطینی و تحمیل واقعیت‌های یهودی‌سازی در این سرزمین است تا به رویای اشغالگران مبنی بر الحاق و کوچ اجباری دست یابند.

وی افزود: این گسترش خطرناک شهرک‌سازی همزمان با افزایش بی‌سابقه تجاوزات نظامی و میدانی در سراسر کرانه باختری، شامل یورش‌ها، بازداشت‌ها، تخریب خانه‌ها، مصادره اموال و اعمال محاصره خفقان‌آور بر شهرها، روستاها و اردوگاه‌ها صورت می‌گیرد.

به گفته وی، هدف از این اقدامات، خاموش کردن روح مقاومت و درهم شکستن پایداری ملت فلسطین است.

مرداوی تأکید کرد که این جنایات، سیاستی کامل و یکپارچه از تبعیض نژادی است و با هدف تخلیه سرزمین از ساکنان اصلی آن، در نقض آشکار تمامی قوانین و معاهدات بین‌المللی انجام می‌شود.

این عضو جنبش حماس تأکید کرد که ملت فلسطین به مقاومت و پایداری خود در برابر شهرک‌سازی و تجاوز ادامه خواهد داد و تمامی طرح‌های اشغالگران در برابر اراده فلسطینی که به سرزمین و هویت خود پایبند است، درهم شکسته خواهد شد.