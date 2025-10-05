فرماندار گناوه: ظرفیت های بندرریگ‌ در حوزه گردشگری استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر ، دانیال اسفندیاری ظهر یکشنبه در نشست ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان گناوه افزود: بخش بندرریگ‌ فضا و ظرفیت های بسیار خوبی دارد که باید در جلسه ستاد خدمات سفر بجهت ارایه خدمات بهتر به هموطنان برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.

وی بیان کرد : این جلسه با هدف بررسی و احصا مسایل و مشکلات، برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت قوت های نوروز گذشته برگزار شده است.

درآمدزایی از گردشگری شود

فرماندار گناوه با تاکید بر اهمیت درآمدزایی از حوزه گردشگری، خاطرنشان کرد: باید از مسافران و گردشگرانی که در طول سال به این شهرستان سفر می‌کنند، درآمدزایی به عمل آید.

وی گفت: در طول تعطیلات نوروز در گذشته ، دستگاه‌های اجرایی شهرستان بخصوص خدمات رسان از ظرفیت گردشگری این شهرستان نتوانسته درآمدی کسب کنند و تنها هزینه بر آنها وارد شده است.

شئونات اسلامی در نوروز رعایت شود

اسفندیاری خاطرنشان کرد: مسافرانی که وارد این شهرستان انقلابی که ۲۳۰ شهید تقدیم میهن کرده است، می‌شوند، فرهنگ‌های مختلفی دارند، که باید شرایط را مدیریت و طوری فراهم کنیم که شونات اسلامی حفظ و از ناهنجاری ها جلوگیری شود.

وی ادامه داد: اجرای برنامه های فرهنگی متناسب با فرهنگ و مذهبی بودن و سنت های شهرستان، برپایی نماز جماعت در ساحل با فراهم کردن مکان های مناسب مدنظر قرار گیرد.

وی خواستار برنامه ریزی مناسب جهت ساماندهی ساحل و گردشگری دریایی، روان سازی ترافیک،د تنظیم بازار و برگزاری جلسه با هیات امنای بازار شد.

اسفندیاری با تاکید بر اهمیت همدلی و هم‌افزایی در استفاده از ظرفیت‌های شهری و روستایی در خدمات‌رسانی به هم‌وطنان، بیان کرد: در ایام نوروز، همه بخش‌ها به‌طور هماهنگ عمل کنند تا بهترین خدمات به مسافران ارائه شود.