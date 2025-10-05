به گزارش خبرنگار مهر ، مراسم رونمایی از کتاب «نبرد تمدنی ما» با حضور شماری از اساتید حوزه علمیه، پژوهشگران و فعالان عرصه اندیشه دینی برگزار خواهد شد.

این اثر به بررسی و تحلیل ابعاد معرفتی، سیاسی و فرهنگی رویارویی تمدنی میان جمهوری اسلامی ایران و صهیونیسم جهانی می‌پردازد.

در این مراسم که روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰ در سالن جلسات پژوهشکده باقرالعلوم(ع) در شهر مقدس قم برگزار می‌شود، حجج‌الاسلام والمسلمین فلاح شیروانی، نبی‌الله شفیعیان، عادل‌زاده دزفولی، احمد رهدار و علی مهدیان به‌عنوان سخنران و ناقد علمی حضور دارند.

کتاب «نبرد تمدنی ما» با هدف واکاوی مبانی فکری تقابل گفتمان توحیدی انقلاب اسلامی با تمدن مادی غرب و صهیونیسم، حاصل تلاش گروهی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه است و تلاش دارد تصویری روشن از «جنگ تمدنی» در بستر معادلات فکری و اجتماعی معاصر ارائه کند.

این نشست با محوریت گفت‌وگو پیرامون راهبردهای فکری و تمدنی در مواجهه با نظام سلطه و تبیین جایگاه انقلاب اسلامی در نظم نوین جهانی برگزار می‌شود .

کتاب «نبرد تمدنی ما» در امتداد جریان فکری جهاد تبیین، با نگاهی روشمند به تقابل گفتمان‌ها در عرصه تمدنی پرداخته و به‌عنوان یکی از آثار نوین در حوزه مطالعات تمدن اسلامی شناخته می‌شود.

