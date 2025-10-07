به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی مهدیان عصر سه شنبه در مراسم رونمایی از کتاب «نبرد تمدنی ما» که در پژوهشگاه باقر العلوم علیه السلام قم برگزار شد، در سخنانی با تبیین ابعاد مختلف سلطه صهیونیسم بر عرصههای جهانی گفت: امروز صهیونیستها در بخشهای قدرت، ثروت، رسانه و هنر نفوذ گستردهای دارند و از این ابزارها برای پنهانسازی چهره جنایتکار خود بهره میبرند.
وی افزود: نباید از این واقعیت غافل شد که بخش قابل توجهی از جریان اطلاعرسانی و فرهنگی دنیا در خدمت سیاستهای آنان است.
وی در ادامه با اشاره به جنگ اخیر رژیم صهیونیستی علیه محور مقاومت اظهار کرد: نبرد صهیونیستها با ایران اسلامی در حقیقت تلاشی برای حفظ موجودیت خود آنان بود؛ آنان برای بقا میجنگیدند نه برای پیروزی، زیرا میدانستند که فروپاشی مشروعیت و هویتشان آغاز شده است.
این پژوهشگر حوزوی با انتقاد از برخی جریانهای داخلی که در شرایط کنونی به مسائل جناحی دامن میزنند، تصریح کرد: در روزگاری که تحولات بزرگ جهانی با سرعتی چشمگیر در حال وقوع است، پرداختن به اختلافات حزبی و سیاسی خطایی راهبردی است و موجب غفلت از دشمن اصلی میشود.
مهدیان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از آغاز جنگ اخیر رژیم صهیونیستی با مردم غزه، بیانیه «حوزه پیشرو و سرآمد» را در صدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه صادر کردند، گفت: این بیانیه حامل پیامهای عمیق و دقیقی بود که نشان میداد رهبر انقلاب، نهاد روحانیت را دارای نقشی کلیدی در مسیر تمدنی آینده میدانند و نگاه ایشان به حوزه، نگاهی کلان و تمدنی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: در شرایطی که قدرتهای بزرگ جهان درگیر رقابتهای سیاسی و اقتصادی با یکدیگر هستند، جمهوری اسلامی ایران به دنبال ایجاد تمدنی جدید و الهی است و به همین دلیل، رویکرد و سبک مبارزه ایران با دیگر کشورها تفاوت اساسی دارد و از همین منظر است که رهبر معظم انقلاب بارها تصریح کردهاند جمهوری اسلامی به دنبال تولید سلاح هستهای نیست، بلکه هدف، ساختن تمدنی انسانی و اخلاقمدار است.
مهدیان در ادامه با اشاره به جنایات فجیع رژیم صهیونیستی در غزه تصریح کرد: امروز افکار عمومی جهان، چهره واقعی این رژیم را شناخته است و بسیاری از ملتها نسبت به ماهیت ضدانسانی آن آگاه شدهاند.
وی در پایان با تأکید بر نقش روحانیت و حوزههای علمیه در این میدان فکری و تمدنی خاطرنشان کرد: طلاب و حوزویان باید در چنین شرایط حساسی رسالت خود را بهدرستی بشناسند و با کار جهادی و شبانهروزی، خلأهای موجود در عرصههای فرهنگی، رسانهای و جهاد تبیین را پوشش دهند تا بتوانند در برابر جنگ نرم دشمن، نقش تاریخی خود را ایفا کنند.
نظر شما